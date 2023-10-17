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KIB يعلن الرابح في سحب فتح حساب الدروازة إلكترونيا

10/17/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر سبتمبر، حيث فاز العميل عبدالله علي سمير المطيري. ويأتي هذا السحب ضمن حملة KIB المجددة بالكامل والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، بهدف مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل». وفي هذا الصدد، صرح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «نفتخر بمواصلة الإعلان عن الفائزين في السحوبات الشهرية لهذه الحملة المميزة، والتي توفر لعملائنا فرصة التمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما إن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».
وأضاف: «إن هذه الحملة الفريدة تجسد النهج الهادف الذي يطبقه KIB، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته».

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