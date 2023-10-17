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وربة يعلن الفائزين في السنبلة الكبير

10/17/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت، أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثالث لعام 2023، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج عمر شاهين بالجائزة الكبرى والبالغة 250.000 د.ك، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1.000 د.ك بإجمالي 10.000 د.ك وهم التالية أسماؤهم: منى أحمد حسن العوضي، أحمد عبدالله جابر العجمي، عادل محمد ظاهر الجنفاوي، عبدالله مزيد محمد الحسيني، عبدالله بكر سليم الديحاني، صالح علي سعد القحطاني، إيمان إبراهيم زيد المقبل، ألطاف سعيد سعد الجبر، نوف ناصر جلوي الشمري، فيصل خلف جلعود العتيبي.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار وهي إليانا عصام الزير، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي خالد حمد عبداللطيف التركيت، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: خالد مشاري خالد الصالح، وناصر بدر هيف الحجرف، وجراح عبدالله درويش الحمادي، وشوق ضاري عبدالحي الغنيمان، وهوازن هزاع سعد العازمي.

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