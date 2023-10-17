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Stc تفوز بـأفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني

10/17/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن فوزها بجائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميز (LEAD) لمجلس سامينا لعام 2023 المقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الجائزة التزام stc الثابت بتقديم خدمات 5G المتطورة وحلولها الاستثنائية لعملائها. حصلت stc على الجائزة بعد تخطي معايير الترشيح وتقديم جميع المستندات الداعمة التي خضعت لمراجعة من قبل مجلس سامينا للمبادرات المختلفة التي أطلقتها stc لتعزيز تغطية 5G في المناطق الداخلية، الأمر الذي أسفر عن فوز stc بهذه الجائزة.
ويعكس هذا التكريم أيضا تميز المجموعة الواسعة من العروض المبتكرة التي قدمتها stc، بما في ذلك الحلول الجديدة في السوق التي تستفيد من قدرات الشركة القوية وشبكة 5G واسعة النطاق، فمن خلال رؤيتها الإستراتيجية لتمكين التحول الرقمي في الكويت، ركزت stc خلال السنوات القليلة الماضية على الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتزويد العملاء، الأفراد والشركات بحلول عالية الجودة باستخدام شبكاتها الموثوقة عالية السرعة. وتعليقا على الجائزة، قال م.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: «إن جائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني» من جوائز LEAD لعام 2023 المقدمة من مجلس سامينا هي شهادة على تفاني stc في توفير تجارب 5G رائدة لعملائها، وتسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت. في stc نحن دائما نسعى نحو التميز في تقديم أفضل تجارب 5G المتقدمة والسلسة لعملائنا. وهذه الجائزة انعكاس لجهودنا والعمل الجاد والالتزام بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».

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