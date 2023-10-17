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الخليج يرعى شركتين في مسابقة إنجاز الإقليمية

10/17/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الخليج عن رعايته للتدريب الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت للمشروعين الفائزين في مسابقة «الشركة» 2023، واللذين يمثلان الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، المزمع إقامتها في دولة قطر الشقيقة نهاية الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية.
وكانت جمعية إنجاز قد أعلنت في نهاية مايو الماضي، عن فوز شركتين من بين 12 شركة وصلت إلى نهائيات المسابقة السنوية، برعاية بنك الخليج، وهما شركتا «Raskla» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات، وشركة «B-one» عن فئة طلاب المدارس. وبهده المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار: «كلنا ثقة في العقول والكفاءات الشبابية في تمثل الكويت خير تمثيل بمسابقة إنجاز الإقليمية، من خلال المشروعين المتميزين «Raskla» و«B-one»، ومستمرون في تقديم كل أنواع الدعم لإعدادهم للمسابقة الإقليمية».
وأشارت إلى حرص بنك الخليج على تقديم كل الدعم لشباب المدارس الثانوية والجامعات خلال مراحل المسابقة محليا، وصولا إلى اختيار الشركات الفائزة، بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت، موضحة أن نحو 100 متطوع من بنك الخليج شاركوا طوال فترات الاعداد والتجهيز للمسابقة في توجيه ومساعدة المتسابقين، فضلا عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.
وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محليا وعالميا، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.
ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022-2023، شملت مختلف المراحل الدراسية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري إن الأمل معقود على الشركتين المؤهلتين للمنافسة بقوة خلال فعاليات المسابقة الإقليمية، والتي تتسم سنويا بالمنافسة الشديدة، والأفكار المتميزة، والمشروعات النوعية المبتكرة.

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