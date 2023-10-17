431 1 مليون دينار أرباح الوطني في 9 أشهر بنمو 15 2 %



حمد البحر: نمو أرباحنا يؤكد نجاح نموذج أعمالنا في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية

مسارنا نحو النمو المستدام يتزامن مع التزامنا بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة

عصام الصقر: نتوقع استمرار نمو الأرباح بدعم من قوة ميزانيتنا ونجاحنا في تنويع الإيراد اتنستهدف زيادة اعتمادنا على برامج تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجل أرباحا صافية بقيمة 431.1 مليون دينار خلال الفترة، بنمو بلغت نسبته 15.2% بالمقارنة مع 374.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.وسجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2023 بواقع 155.8 مليون دينار بنمو نسبته 14.2% على أساس سنوي، ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2023 بواقع 6.1% على أساس سنوي، لتبلغ 36.8 مليار دينار.وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.8 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 7.4% على أساس سنوي.وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر «نفخر باستمرار نمو أرباحنا، لما تمثله من امتداد لنتائجنا المالية القوية، التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة المصرفية الرئيسية، وتعكس صلابة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق معدلات ربحية جيدة في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية».وأضاف البحر «استراتيجيتنا الحصيفة لتنويع الإيرادات واستثماراتنا الضخمة التي حافظت على تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها الوطني، وتدفع مسارنا نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهودنا من أجل تعظيم القيمة لمساهمينا».وأشار البحر إلى أن تعظيم القيمة يتسع ليشمل كل أصحاب المصالح، في ظل حرص البنك على الالتزام بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع ودعم الخطط والمشروعات التنموية للدولة وتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.واختتم البحر حديثه، مؤكدا على مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر «سعداء بتحقيقنا أرباحا قوية في التسعة أشهر الأولى من 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ ريادتنا وتعزز النمو المستقبلي للبنك، في ظل اعتمادها على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة».وتوقع الصقر استمرار نمو ربحية الوطني في المستقبل بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية الوطني في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر.وأضاف الصقر «كافة قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 863.8 مليون دينار، بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات».وأشار الصقر إلى استمرار تحسن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية خلال الربع الثالث، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج عمل يتضمن خطط ومشاريع تنموية طموحة، ويرتكز إلى مشاركة القطاع الخاص، ما نأمل أن يدعم نشاط بيئة الأعمال في الفترة المقبلة، فيما أكد توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وترقب مدى تأثيرها على معنويات وثقة قطاع الأعمال.وأوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.وقال الصقر «مساهمة عملياتنا الدولية وذراع الخدمات المصرفية الإسلامية للمجموعة ممثلا في بنك بوبيان في نمو الأرباح يؤكد رؤيتنا الاستباقية ونجاح استراتيجيتنا للتنويع»، مشيرا إلى مواصلة تركيز البنك على التوسع في الأسواق الإقليمية التي يعمل بها.وأضاف الصقر «نواصل ضخ الاستثمارات بهدف تعزيز تفوقنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على حصتنا السوقية المهيمنة في السوق الكويتي، وزيادة قدرتنا على اختراق بعض شرائح العملاء وخاصة من الشباب، إضافة إلى دعم مستهدفات توسع فروعنا الخارجية وشركاتنا التابعة في الأسواق التي تتواجد فيها».وأكد الصقر التركيز خلال الفترة الحالية على زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الهائلة لدى البنك، ويثري التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.وقال الصقر: «قطعنا خطوات في مسار تقديم خدمات مصرفية مسؤولة لعملائنا في ظل استراتيجيتنا التي تهدف إلى تكامل ممارسات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كل عمليات وأنشطة المجموعة، كما أطلقنا خدمات ومنتجات للمساهمة في تعزيز جهود التحول الأخضر لعملائنا».وأشار الصقر إلى مواصلة البنك تقديم نموذج يحتذى لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في ظل القناعة الراسخة بأهمية تلك الجهود في دعم مسار النمو المستدام.أبرز مؤشرات الأداء863.8 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بارتفاع نسبته 15.6%.36.8 مليار دينار إجمالي الموجودات بنمو بنسبة 6.1%.21.8 مليار دينار القروض والتسليفات الإجمالية بنمو 5.8%.20.9 مليار دينار ودائع العملاء بنمو نسبته 8.6%.1.74 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.220 % نسبة تغطية القروض المتعثرة.16.1 % معدل كفاية رأس المال.