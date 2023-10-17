بيتك يستكشف آفاقا جديدة لمد جسور التعاون مع المؤسسات والبنوك





«البنك» أبرز دوره في صناعة التمويل الإسلامي والشمول المالي والرقمنة والاستدامة

اجتماعات مع مؤسسات مالية لتعزيز العلاقات وبحث المزيد من فرص التعاون

شارك في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت برعاية وزير المالية

استعرض دور الخدمات المالية الإسلامية كبديل إستراتيجي في الاقتصاد العالمي وفد «بيتك» طـرح وناقـش مشاريع مشتركة وفتح مجالات تعاون مع الجهات المعنية بالصيرفة الإسلامية

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بوفد رفيع المستوى ترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكلـيف، عـبــدالوهاب الرشود، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في مراكش المغربية، والتي تعتبر من أبرز الملتقيات الاقتصادية والمالية التي تجمع بنوكا إقليمية وعالمية ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، وقادة العمل المصرفي، ومحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ومسؤولين حكوميين بارزين وأكاديميين وخبراء على مستوى العالم.وشارك وفد «بيتك» في اجتماعات مختلفة مع كبار المسؤولين الدوليين حيث جرت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، فيما شارك في اجتماعات مع مؤسسات مالية إقليمية وعالمية لتعزيز العلاقات وبحث المزيد من فرص التعاون فيما يخص أنشطة الأعمال، والتسهيلات الائتمانية واتفاقيات الإنتربنك، وأعمال ومنتجات الخزانة، وتنشيط معاملات أسواق النقد، والتمويل التجاري، وسوق الدين وإصدارات الصكوك، والتسهيلات الائتمانية للمشاريع المستدامة (التمويل الأخضر)، وغير ذلك من أنشطة وأعمال.واستهدف وفد «بيتك» خلال اجتماعاته، استكشاف آفاق جديدة لمد جسور تعاون وبناء علاقات مع مؤسسات وبنوك مختلفة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي لكل مؤسسة.وناقشت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، والقضايا موضع الاهتمام العالمي، والآفاق الاقتصادية العالمية، والاوضاع الاقتصادية في مختلف الاسواق، مما أكسب الحدث زخما كبيرا، لاسيما ان معظم المشاركين يقومون بدور بارز وأساسي في صنع القرارات الاقتصادية ورسم ملامح السياسة المالية في بلدانهم.وشكلت الاجتماعات والمؤتمرات والملتقيات المرافقة لاجتماعات صندوق النقد فرصة لوفد «بيتك» لاستعراض دور صناعة الخدمات المالية الاسلامية وإمكاناتها كبديل استراتيجي وخيار أساسي في الاقتصاد العالمي، وكذلك طرح ومناقشة مشاريع مشتركة وفتح مجالات تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية بالصيرفة الاسلامية.ويحرص «بيتك» على التواجد بشكل فاعل وإيجابي في مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية المهمة، لإبراز دوره في قيادة صناعة التمويل الاسلامي، ومناقشة العديد من القضايا في عالم المال والأعمال نظرا لمكانته العالمية البارزة، وانتشاره الجغرافي الكبير على مستوى العالم، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل الهيئات الدولية والبنوك العالمية الكبرى.كما شارك وفد «بيتك» برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، والذي أقيم برعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، كما شهد حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد الدعيج، وعدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي، وأهم القيادات المصرفية إقليميا ودوليا.وضم وفد «بيتك» الذي يترأسه الرشود، كلا من مدير عام خزانة الكويت أحمد عيسى السميط، ونائب مدير عام المؤسسات المالية للمجموعة عبدالله المرزوق، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك- تركيا»، أفق أويان، والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق، ورئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، عبدالله الحداد، ومدير العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك» فهد السعد.