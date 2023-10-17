جلسة استعادة الثقة 1 1 مليار دينار مكاسب البورصة



5 أسهم أغلبها بنكية تستحوذ على 55% من السيولة.. و«بيتك» بالصدارة بـ 16.9 مليون دينار انخفاض أسعار بعض الأسهم حقق فرصة مواتية للشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة

شريف حمدي

تفاعلت بورصة الكويت أمس، بشكل كبير مع بدء الإفصاح عن النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وتحقيق العديد من الأسهم لفرص شراء وبناء مراكز استثمارية جاذبة جدا إثر انخفاضات الأسعار التي حدثت خلال الجلسات الماضية وهو ما اقتنصه المستثمرون في جلسة ماراثونية لاستعادة الثقة.

وشهد السوق أمس زخما شرائيا استعادت معه القيمة السوقية لبورصة الكويت مستوى 40 مليار دينار مجددا، بعد ان فقدت هذا المستوى خلال الفترة الماضية إثر عمليات البيع العشوائي التي سيطرت على أغلب أسواق المال والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بالوقت الحالي.

وأضافت القيمة السوقية بنهاية جلسة امس أكثر من 1.1 مليار دينار، ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 40.325 مليار دينار ارتفاعا من 39.223 مليار دينار أول من أمس، فيما قفزت سيولة البورصة لتصل إلى 80.8 مليون دينار بارتفاع 118% مقارنة بجلسة أول من امس والتي بلغت فيها السيولة 37 مليون دينار فقط.

واستهل المستثمرون تداولات جلسة امس على عمليات شراء واسعة استهدفت العديد من الأسهم سواء القيادية وخاصة البنكية أو المتوسطة والصغيرة، حيث فتحت الأرباح المعلنة شهية المتداولين من جهة، وكان تراجع الأسعار لكثير من الأسهم في كل القطاعات من جهة أخرى، لتسيطر النزعة الشرائية على مجريات التداول بالسوق منذ جلسة الاثنين الماضي.

وحفز التداولات إفصاح بنك الكويت الوطني بتحقيق أرباح قياسية بلغت 431 مليون دينار بنمو 15%، وكذلك بنك وبوبيان الذي حقق 61 مليون دينار أرباحا بنمو 26%، وسط توقعات بأن تتوالى إفصاحات الأشهر الـ 9 محملة بنمو كبير في الأرباح للبنوك والشركات على غرار النصف الأول من العام الحالي.

وساهم في زيادة الثقة سوق الأسهم المحلي، استمرار ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي، إذ ارتفع سعر النفط الكويتي لأعلى من 90 دولارا للبرميل، وما يدفع البورصة في الاتجاه الصاعد، حيث يضمن زيادة التدفقات في كل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.

وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية في مقدمتها «بيتك» بـ 16.9 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ 11.7 مليون دينار، تلاه «زين» بـ 8.9 ملايين دينار، ثم «الخليج» بـ 4.1 ملايين دينار، و«بوبيان» بـ3.1 ملايين دينار، وشكلت هذه القيم نحو 55% من إجمالي التدفقات في جلسة أمس.

وحققت أحجام التداول ارتفاعا بنسبة 112% بإجمالي كميات أسهم 295 مليون سهم ارتفاعا من 139 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم «بيتك» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 23.4 مليون سهم، تلاه سهم «زين» بـ 183 مليون سهم.

وشهدت أسهم 80 شركة مدرجة بقطاعات متنوعة امس ارتفاعا في القيم السعرية، وذلك مقابل تراجع اسهم 35 شركة، واستقرت اسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 22 شركة.

قطاعا «الاتصالات» و«البنوك» يقودان النشاط

قادت 10 قطاعات نشاط البورصة الإيجابي امس، وكان لقطاع الاتصالات دور لافت في قيادة السوق للاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر الوزني للمؤشر بنسبة 5.5%، كما حقق المؤشر الوزني لقطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 3.1%.

3.2 % مكاسب مؤشرالسوق الأول

حقق مؤشر السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة 3.2% بإضافة 235.7 نقطة ليصل إلى 7488 نقطة، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي 1.2% مكاسب بإضافة 64.8 نقطة ليصل إلى 5559 نقطة، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.8% بمكاسب 186 نقطة ليصل إلى 6822 نقطة.