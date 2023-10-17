فهد الجارالله منتدى الاستثمار العالمي ناقش التحديات الاقتصادية

MENAFN - Al-Anbaa) شاركت الكويت في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة» المنعقد في أبوظبي من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.وترأس وفد الكويت المشارك في المنتدى وزير المالية فهد الجارالله ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث يهدف المنتدى إلى تيسير الحوار والعمل بشأن تحديات الاستثمار والتنمية العالمية والناشئة.وناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقرا، كما يخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28» المزمع عقده في مدينة دبي في شهر نوفمبر المقبل.كما ناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنويا للانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2023.وفي تصريح له، أكد الجارالله أن المنتدى يمثل مساهمة كبيرة وفاعلة لمواجهة تحديات الاستثمار العالمي، مشيدا بالدور الرائد لدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي في إقامة هذا المنتدى، وما احتواه من مواضيع ونقاشات قيمة في اليوم الأول له، لوضع وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية والاستثمارية. وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تسهم في مواجهة تحديات الاستثمار في كل جوانبه.وجاء هذا المنتدى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.ويعد منتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد تجمعا لأصحاب المصلحة المتعددين، يعقد كل سنتين على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمديرين التنفيذيين ورؤساء المنظمات الدولية، وقد تم الاعتراف به من قبل الحكومات وقادة الأعمال باعتباره التجمع العالمي البارز للشراكة الاستثمارية وصنع السياسات، مما يوفر منصة للتفاعل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن في ذلك صانعو السياسات والبرلمانات، والمديرون التنفيذيون للشركات العالمية ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار ومديرو صناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية وممثلي المجتمع المدني.

.. ويدعو إلى إبراز مناخ الاستثمار وترويج الفرص بالكويت

كونا: ‎دعا وزير المالية فهد الجارالله إلى ضرورة إبراز مناخ الاستثمار بالكويت وترويج الفرص الاستثمارية الواعدة فيها عبر عمل مشترك وجهود متضافرة بين القطاعين العام والخاص. وشدد الجارالله خلال زيارته جناحي هيئتي «تشجيع الاستثمار المباشر» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، على أهمية تسليط الضوء على المشهد الاستثماري في البلاد وإبراز الأفق الواسع للعمل الاستثماري المجدي والمتنوع فيها، مشيرا إلى أهمية المشاركة في المحافل الاستثمارية الدولية باعتبارها منصات مهمة تتشكل خلالها السياسات العامة وتتحدد توجهات القرارات العالمية في إطار جهد مشترك.وبين الجارالله حرص الكويت على جذب الاستثمارات الخارجية إليها وتوسيع التعاون مع الأسواق العالمية ومواكبة التطورات والحراك الاستثماري والتقني بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.وأشار إلى أن مشاركة الكويت في المنتدى تهدف إلى تبادل التجارب والاطلاع على العمل الاستثماري العالمي في واحدة من أهم المنصات والملتقيات العالمية وأكثرها تقدما.