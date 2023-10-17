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الأهلى الكويتى يصل بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من المحفظة - جريدة البورصة

10/17/2023 11:02:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > وصلت نسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى الكويتى-مصر إلى 25% من إجمالى محفظة القروض بنهاية سبتمبر الماضى محققة مستهدفات البنك المركزى.

وقال البنك فى بيان، إن المحفظة نمت 27% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، ضمن مستهدفاته التوسع فى تمويل تلك الشريحة من المشروعات، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وإدراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.

كما أطلق البنك حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل. وساهمت هذه الركائز فى تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك فى إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة ودعم المصنعين المحليين وزيادة الصادرات.

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