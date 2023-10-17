الأهلى الكويتى يصل بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من المحفظة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وصلت نسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى الكويتى-مصر إلى 25% من إجمالى محفظة القروض بنهاية سبتمبر الماضى محققة مستهدفات البنك المركزى.
وقال البنك فى بيان، إن المحفظة نمت 27% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، ضمن مستهدفاته التوسع فى تمويل تلك الشريحة من المشروعات، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وإدراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.
كما أطلق البنك حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل. وساهمت هذه الركائز فى تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك فى إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة ودعم المصنعين المحليين وزيادة الصادرات.
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