غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من مئتي قتيل بأنه "مرعب"، وفق منشور له على منصة "إكس".

وجاء في منشور غوتيريش على "إكس" (تويتر سابقا) "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفي بيان لاحق نشره المتحدث باسمه، دان غوتيريش هجوماً استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين في غزة وأوقع ستة قتلى.

وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى، في المقابل نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الفلسطينية التي نفت هذه "الاتهامات الباطلة".

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء "غضبه وحزنه العميق" بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من المعلومات.

وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية القصف الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وفقاً لوزارة الصحة التابعة لها، في حين نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ونفت حركة الجهاد الإسلامي "الأكاذيب" و"الاتّهامات الباطلة" التي وجّهها إليها الجيش الإسرائيلي، مؤكّدة أنّ إسرائيل تحاول بذلك "التنصّل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية".

وأعرب بايدن في بيان خلال توجّهه بالطائرة الرئاسية إلى إسرائيل عن "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح".

وقال الرئيس الأمريكي إنه تحدّث هاتفياً مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "فور سماعه هذه الأنباء".

وأضاف إنه "أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد".

وشدّد بايدن على أنّ "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معرباً عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وكان من المقرّر أن يزور بايدن الأردن الأربعاء، لكنّ الزيارة "أرجئت" في أعقاب القصف الذي طال المستشفى.

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