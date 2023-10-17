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روسيا : تزويد واشنطن الجيش الأوكراني صواريخ أتاكامز بعيدة المدى خطأ فادح

10/17/2023 9:22:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الأربعاء الولايات المتّحدة من أنّ قرارها تزويد أوكرانيا صواريخ أتاكامز البعيدة المدى هو "خطأ فادح".

وقال أنتونوف في بيان إنّ "قرار البيت الأبيض بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء، الذي تمّ إخفاؤه عمداً عن الجمهور، ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية".

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