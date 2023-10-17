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يتظاهر بنوبة قلبية ليهرب من دفع فواتير 20 مطعماً

10/17/2023 9:13:19 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقي القبض على ليتواني في إسبانيا، بعد أن تظاهر بإصابته بأزمة قلبية، في 20 مطعماً، ليتهرب من دفع الفاتورة، عقب الانتهاء من تناول وجبته.

وبحسب التحقيقات، يقوم خمسيني، لم يتم كشف هويته، بتقديم عرض مسرحي خداعي، بعد الانتهاء من تناول طعامه وشرابه في عدة مطاعم، يتظاهر فيها بإصابته بأزمة قلبية حادة، ووضع يده على صدره، ليسقط على الأرض متظاهراً بالإغماء، ليضطر المطعم إلى إنقاذه ونقله إلى أقرب مستشفى.

وظل هذا المحتال الخمسيني اتباع هذا النهج، في خداع 20 مطعماً، أغلبها بمنطقة كوستا بلانكا بإسبانيا، قبل أن يكتشف خداعه وتصرفه أحد أصحاب المطاعم، ويسارع بنشر صوره، محذراً المطاعم الأخرى، من الوقوع في "الأزمة القلبية" لهذا المحتال.

وفي الشهر الماضي، كان هذا الليتواني الخمسيني يستمتع في مطعم "El Buen Comer" في إليكانتي بإسبانيا، بوجبة المأكولات البحرية، وفور إحضار النادل فاتورته البالغة 34.85 يورو (37 دولاراً)، حاول المغادرة خلسة قبل أن يمسك به النادل، مطالباً إياه بدفع المال، ولم يجد المحتال سوى التذرع بنسيان محفظته في فندق قريب، ويذهب لإحضارها، فرفض النادل حجته، فبدأ في اللجوء إلى حيلته المعتادة، بالتظاهر بالإصابة بنوبة قلبية، لكن إدارة المطعم لم تنخدع بهذه الحيلة، وبدلاً من الاتصال بسيارة الإسعاف، كما اعتاد المحتال، واجه ضباط الشرطة، وواصل تظاهره بالمرض، إلا أن رجال الشرطة تعرفوا عليه من صوره.

ويواجه المحتال الآن عقوبة السجن التي قد تصل إلى عامين، بعد خداعه عشرات أصحاب المطاعم، الذين تقدموا بشكوى مشتركة ضده، حسب ما ورد في موقع "أدويتي سنترال".

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