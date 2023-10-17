هل ستتخلى الفيفا عن سويسرا؟ أم أن إنفانتينو يراوغ فقط؟



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) English (en) Will FIFA leave Switzerland? Or is Infantino just playing around? (الأصلي)Pусский (ru) ((ФИФА вам не скажет до свидания, ФИФА не прощается с тобой))?

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" (FIFA) مؤخرا، عن خططه لنقل أكثر من 100 وظيفة من مقره في زيورخ إلى ميامي في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإعلان بعد مرور عامين على قراره بنقل 34 وظيفة من أكبر مدن سويسرا إلى باريس. سألنا اثنيْن من مراقبي الفيفا FIFA المعروفين عما يحدث .

تحدثنا إلى غويدو طونيوني، وهو محامي سويسري ومدير الاتصالات السابق في الفيفا، ومعه مارك بيث، أستاذ القانون السويسري الذي كان في وقت سابق قد ترأس عملية الإصلاح في الفيفا، وذلك للوقوف على آرائهما حول التحرّكات الأخيرة، ومستقبل العلاقة بين الفيفا وسويسرا.

هل ما زالت زيورخ عاصمة كرة القدم؟

تأسست الفيفا في باريس عام 1904، ولكنها انتقلت إلى زيورخ قبل 91 عاماً. ومنذ عام 2007، أصبحت زيورخ المقر الرئيسي لكرة القدم العالمية. ولكن المتحدث باسم الفيفا أثار الجدلرابط خارجي ، عندما أعلن في تصريح له، يوم الأربعاء، أن "الفيفا هي هيئة حاكمة عالمية، وقد جرى إبلاغ بعض المقرّات التابعة لها، بخطة الانتقال إلى مقر دائم جديد في ميامي".

المكاتب الجديدة، التي ستتواجد في كورال غابلز، وهي مدينة قريبة من ميامي، ستستقبل أكثر من 100 موظف من الفيفا قادمين من زيورخ، ومن بينهم العاملين في الإدارة القانونية. ومن المتوقع بحسب الخطة المرسومة أن تتم عملية الانتقال بالكامل في أغسطس 2024.

هناك حوالي 800 موظف في الفيفا لا يزالون يعملون بموجب عقد عمل سويسري، وتؤكد المنظمة على أن مقرها الرئيسي سيبقى في مدينة زيورخ. ولكن البعض يثير بعض الشكوك بشأن النوايا الكامنة وراء افتتاح مكاتب الفيفا في كل من باريس، وميامي وسنغافورة.

ويؤكد غويدو طونيوني لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo) أن "سياسة الرئيس الحالي للفيفا، جياني إنفانتينو، في عزمه مغادرة زيورخ ليست شيئا جديداً، فقد بدأت ملامح هذه السياسة تتكشّف منذ سنوات".

هل يهدد إنفانتينو سويسرا؟

ويواصل طونيوني حديثه قائلاً: " إنفانتينو لا يكن تجاه سويسرا عاطفة خاصة"، وهذا، بعكس مشاعر التواصل والتقدير التي كان يكنها جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، لزيورخ بشكل خاص. لكن طونيوني يعتقد أن إنفانتينو يحمل رؤية أكثر عالمية للمنظمة.

مارك بيث هو أستاذ قانون سويسري وسبق له أن ترأس عملية الإصلاحات في الفيفا Keystone / Martin Ruetschi

من جهته، يرى مارك بيث أن انتقال مكاتب الفيفا بعيداً عن زيورخ ما هو إلا ردة فعل على التحقيق الجنائي الذي تعرّض له إنفانتينو في سويسرا. وفي هذا السياق، يقول: "ربما ما زال غاضباً ويحاول تهديد سويسرا ليظهر أن الفيفا ليست بحاجة إلى هذا البلد. ومن الممكن أن يكون هذا الإعلان بمثابة محاولة من إنفانتينو لإيصال رسالة ما إلى سويسرا".

الجدير بالذكر أن مارك بيث، الذي تم تعيينه في عام 2011 من قِبَل بلاتر، للمساعدة في تحسين سلوكيات وإدارة الاتحاد الكروي، كان كثيراً ما ينتقد إدارة إنفانتينو للفيفا. ولكنه مع ذلك، لا يعتقد أن هذه القرارات الأخيرة تمثل انتقالاً نهائياً، بعيداً عن سويسرا. ويقول: "إن إنفانتينو يراوغ فقط ويحاول أن يمارس الضغوط بطريقة سمجة. فالحقيقة التي لا تدحض الشك، هي أن التعاون المشترك بين سويسرا والفيفا يستفيد منه الطرفان بشكل متبادل".

هل يمكن لسويسرا أن تتحمل تبعات فقدانها للفيفا؟

تُعتبر سويسرا موطناً للعديد من الهيئات الرياضية الدولية، ويشكّل احتضان سويسرا لهذه الهيئات مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للبلاد واقتصادها. وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2015، أن هذه الاتحادات تسهم بنحو 1.07 مليار فرنك سويسري (1.09 مليار دولار) في الاقتصاد السويسري سنوياًرابط خارجي . ويشرح بيث أنه "من الناحية المالية تُعتبَر الفيفا أكثر الهيئات أهمية"؛ فبالإضافة إلى أعداد الموظفين الذين يعملون في مقرّ الاتحاد في زيورخ، وقدرة هذا الأخير على جذب السياح وتعزيز قطاع الفنادق، فإن مدينة زيورخ تستضيف أيضاً متحف الفيفا المحلي.

المزيد

المزيد