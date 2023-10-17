هل ستتخلى الفيفا عن سويسرا؟ أم أن إنفانتينو يراوغ فقط؟

(MENAFN
- Swissinfo)
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Will FIFA leave Switzerland? Or is Infantino just playing around? (الأصلي)
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((ФИФА вам не скажет до свидания, ФИФА не прощается с тобой))?
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" (FIFA) مؤخرا، عن خططه لنقل أكثر من 100 وظيفة من مقره في زيورخ إلى ميامي في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإعلان بعد مرور عامين على قراره بنقل 34 وظيفة من أكبر مدن سويسرا إلى باريس. سألنا اثنيْن من مراقبي الفيفا FIFA المعروفين عما يحدث .
تحدثنا إلى غويدو طونيوني، وهو محامي سويسري ومدير الاتصالات السابق في الفيفا، ومعه مارك بيث، أستاذ القانون السويسري الذي كان في وقت سابق قد ترأس عملية الإصلاح في الفيفا، وذلك للوقوف على آرائهما حول التحرّكات الأخيرة، ومستقبل العلاقة بين الفيفا وسويسرا.
هل ما زالت زيورخ عاصمة كرة القدم؟
تأسست الفيفا في باريس عام 1904، ولكنها انتقلت إلى زيورخ قبل 91 عاماً. ومنذ عام 2007، أصبحت زيورخ المقر الرئيسي لكرة القدم العالمية. ولكن المتحدث باسم الفيفا أثار الجدلرابط خارجي ، عندما أعلن في تصريح له، يوم الأربعاء، أن "الفيفا هي هيئة حاكمة عالمية، وقد جرى إبلاغ بعض المقرّات التابعة لها، بخطة الانتقال إلى مقر دائم جديد في ميامي".
المكاتب الجديدة، التي ستتواجد في كورال غابلز، وهي مدينة قريبة من ميامي، ستستقبل أكثر من 100 موظف من الفيفا قادمين من زيورخ، ومن بينهم العاملين في الإدارة القانونية. ومن المتوقع بحسب الخطة المرسومة أن تتم عملية الانتقال بالكامل في أغسطس 2024.
هناك حوالي 800 موظف في الفيفا لا يزالون يعملون بموجب عقد عمل سويسري، وتؤكد المنظمة على أن مقرها الرئيسي سيبقى في مدينة زيورخ. ولكن البعض يثير بعض الشكوك بشأن النوايا الكامنة وراء افتتاح مكاتب الفيفا في كل من باريس، وميامي وسنغافورة.
ويؤكد غويدو طونيوني لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo) أن "سياسة الرئيس الحالي للفيفا، جياني إنفانتينو، في عزمه مغادرة زيورخ ليست شيئا جديداً، فقد بدأت ملامح هذه السياسة تتكشّف منذ سنوات".
هل يهدد إنفانتينو سويسرا؟
ويواصل طونيوني حديثه قائلاً: " إنفانتينو لا يكن تجاه سويسرا عاطفة خاصة"، وهذا، بعكس مشاعر التواصل والتقدير التي كان يكنها جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، لزيورخ بشكل خاص. لكن طونيوني يعتقد أن إنفانتينو يحمل رؤية أكثر عالمية للمنظمة.
مارك بيث هو أستاذ قانون سويسري وسبق له أن ترأس عملية الإصلاحات في الفيفا Keystone / Martin Ruetschi
من جهته، يرى مارك بيث أن انتقال مكاتب الفيفا بعيداً عن زيورخ ما هو إلا ردة فعل على التحقيق الجنائي الذي تعرّض له إنفانتينو في سويسرا. وفي هذا السياق، يقول: "ربما ما زال غاضباً ويحاول تهديد سويسرا ليظهر أن الفيفا ليست بحاجة إلى هذا البلد. ومن الممكن أن يكون هذا الإعلان بمثابة محاولة من إنفانتينو لإيصال رسالة ما إلى سويسرا".
الجدير بالذكر أن مارك بيث، الذي تم تعيينه في عام 2011 من قِبَل بلاتر، للمساعدة في تحسين سلوكيات وإدارة الاتحاد الكروي، كان كثيراً ما ينتقد إدارة إنفانتينو للفيفا. ولكنه مع ذلك، لا يعتقد أن هذه القرارات الأخيرة تمثل انتقالاً نهائياً، بعيداً عن سويسرا. ويقول: "إن إنفانتينو يراوغ فقط ويحاول أن يمارس الضغوط بطريقة سمجة. فالحقيقة التي لا تدحض الشك، هي أن التعاون المشترك بين سويسرا والفيفا يستفيد منه الطرفان بشكل متبادل".
هل يمكن لسويسرا أن تتحمل تبعات فقدانها للفيفا؟
تُعتبر سويسرا موطناً للعديد من الهيئات الرياضية الدولية، ويشكّل احتضان سويسرا لهذه الهيئات مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للبلاد واقتصادها. وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2015، أن هذه الاتحادات تسهم بنحو 1.07 مليار فرنك سويسري (1.09 مليار دولار) في الاقتصاد السويسري سنوياًرابط خارجي . ويشرح بيث أنه "من الناحية المالية تُعتبَر الفيفا أكثر الهيئات أهمية"؛ فبالإضافة إلى أعداد الموظفين الذين يعملون في مقرّ الاتحاد في زيورخ، وقدرة هذا الأخير على جذب السياح وتعزيز قطاع الفنادق، فإن مدينة زيورخ تستضيف أيضاً متحف الفيفا المحلي.
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