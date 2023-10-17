Wednesday, 18 October 2023 05:15 GMT

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يطالب بتقديم المسؤولين عن مجزرة“المعمداني” للعدالة

10/17/2023 8:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – طالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، بتقديم المسؤولين عن الاعتداء على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى العدالة.
وقال الحمود، في حديث للصحافيين أمام مجلس الأمن الدولي، أمس،“إن المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل يتمتعون بالحصانة وهذا يجب أن يتغير حالا”.
وشدد الحمود، ومعه عدد من السفراء العرب بالأمم المتحدة، على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالدعوة لوقف العدوان على غزة دون شرط وإدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين من وطنهم وهي نية مبيتة لقوات الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN17102023000208011052ID1107260915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث