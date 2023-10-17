غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان الأوضاع الإنسانية في المنطقة

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وتم مناقشة سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش، موقف دولة الإمارات الثابت بأنَّ لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حل دائم، وعادل، وشامل، يتمثل بحل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

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