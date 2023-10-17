روسيا تمضي باتجاه الانسحاب من معاهدة «حظر التجارب النووية»

صوّت النواب الروس أمس لمصلحة انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر تجارب الأسلحة النووية.

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري إنه ليس مستعداً للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية. ووافق النواب في مجلس الدوما بالإجماع على مشروع قانون إلغاء التصديق في قراءته الأولى. وسيصبح بإمكان بوتين أن يوقّع مشروع القانون لإقراره بعد أن يجتاز ثلاث قراءات في مجلس النواب والحصول على موافقة مجلس الاتحاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز