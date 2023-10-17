Wednesday, 18 October 2023 05:15 GMT

روسيا تمضي باتجاه الانسحاب من معاهدة «حظر التجارب النووية»

10/17/2023 8:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صوّت النواب الروس أمس لمصلحة انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر تجارب الأسلحة النووية.

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري إنه ليس مستعداً للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية. ووافق النواب في مجلس الدوما بالإجماع على مشروع قانون إلغاء التصديق في قراءته الأولى. وسيصبح بإمكان بوتين أن يوقّع مشروع القانون لإقراره بعد أن يجتاز ثلاث قراءات في مجلس النواب والحصول على موافقة مجلس الاتحاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107260907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث