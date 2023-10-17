روسيا تمضي باتجاه الانسحاب من معاهدة «حظر التجارب النووية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
صوّت النواب الروس أمس لمصلحة انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر تجارب الأسلحة النووية.
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري إنه ليس مستعداً للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية. ووافق النواب في مجلس الدوما بالإجماع على مشروع قانون إلغاء التصديق في قراءته الأولى. وسيصبح بإمكان بوتين أن يوقّع مشروع القانون لإقراره بعد أن يجتاز ثلاث قراءات في مجلس النواب والحصول على موافقة مجلس الاتحاد.
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