تنديد عربي وإسلامي بمجزرة المستشفى المعمداني

قوبلت المجزرة الإسرائيلية بحق المستشفى المعمداني في غزة بتنديد عربي وإسلامي واسع، مرفوق بتظاهرات شهدتها مدن عربية وأوروبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات ((غير مسبوق في نطاقه))، ونددت بالهجوم. وقال ريتشارد بيبيركورن، ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة: ((هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة)).

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قصف إسرائيل للمستشفى، مطالباً ((الغرب بوقف هذه المأساة فوراً)).

وكتب أبو الغيط على منصة ((إكس)): ((أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً)).

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ((بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي))، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم، يستحق المساءلة والعقاب.

اعتداء وحشي

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً جاء فيه: ((تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون)).

ووفقاً للبيان فإن المملكة أعربت عن رفضها القاطع لهذا ((الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية)).

وأدانت القاهرة القصف على المستشفى. وقالت الخارجية المصرية في بيان: إن مصر ((تدين بأشد العبارات)) قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مؤكدة أن ((هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية)).

وفيما أدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي وصفته بالمتعمد على المستشفى، اعتبرت رئاسة الجمهورية السورية أن ما جرى ((يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً)).

وأعلن العراق حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في أنحاء البلاد إكراماً للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان. ودعا الدول العربية والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان.

مجزرة وحشية

وأدانت قطر ((بأشدّ العبارات)) القصف الإسرائيلي على المستشفى، معتبرةً أنه ((مجزرة وحشيّة وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل)). وجاء في بيان للخارجية القطرية: ((تدين دولة قطر بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وتعدّه مجزرة وحشيّة، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي)).

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني: إن الملك عبدالله عبّر عن ((إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى)). واعتبر أن ((هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها))، بحسب البيان.

وحاول مئات المتظاهرين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا نحو السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وخرجت تظاهرات شعبية الليلة الماضية في العديد من المدن العربية والأوروبية للتنديد بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة.

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