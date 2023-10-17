4500 متطوع و20 جهة في «تراحم من أجل غزة»

أكدت هيئة الهلال الأحمر أن مجمل عدد المتطوعين الذين شاركوا في فعاليات حملة ((تراحم من أجل غزة)) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصل إلى 4500 متطوع ومتطوعة، أسهموا بالتعاون مع جهود 20 مؤسسة إنسانية في تجميع وتجهيز الطرود الغذائية في اليوم الأول للحملة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وبينت الهيئة أنه تم وضع برنامج متكامل لدعم فعاليات الحملة يتمثل في جدول زمني، يتم بموجبه تنظيم حملات يشارك فيها المتطوعون في إعداد وتجهيز الطرود الغذائية، والتي من المقرر عقدها في الأيام القليلة المقبلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وأوضحت أن الهدف من تلك الفعاليات، رفع الجهوزية والمخزون الاستراتيجي الخاص بالمساعدات الخارجية، وترتيبها وإرسالها لمنطقة العريش في جمهورية مصر العربية، بغية إدخالها عبر المعابر قطاع غزة وذلك عبر القنوات الرسمية الدولية، وتحديداً عبر منظمة ((أونروا))، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية لإيصالها في أسرع وقت.

وتهدف حملة ((تراحم من أجل غزة)) التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

تطوع

وأشادت الهيئة بجهود المتطوعين كافة الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في إنجاح جهود الهيئة بتغليف 13 ألف طرد غذائي في اليوم الأول من الحملة، مضيفة ((للعمل التطوعي أهمية كبيرة ومؤثرة بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع فلا يخلو أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية من الأعمال التطوعية التي تعد ركيزة أساسية للتطور والتقدم)).

وأفادت بأن إيجابيات العمل التطوعي، تتمثل في تقديم يد العون والمساعدة للفئات المستضعفة في الدول التي تتعرض لأزمات وكوارث طبيعية كالزلازل، وما يتبعه من تحسين الأحوال المعيشية للفئات المستهدفة من وصول المساعدات إليها، فضلاً عن الحفاظ على القيم الأصيلة في المجتمع وتحفيز روح المبادرة، وإحياء وتجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي.

قائمة

ونشرت هيئة الهلال الأحمر عبر نافذتها في موقع التواصل الاجتماعي ((X)) قائمة بأنواع الطرود والسلال الغذائية التي تم تجهيزها، فعكفت الهيئة على تقسيمها إلى 3 فئات مختلفة تتضمن كل فئة منها 9 إلى 14 صنفاً غذائياً وغيرها.

وبحسب القائم المنشورة، فقد تم تضمين الفئة الأولى التي تحمل اسم ((السلة الغذائية)) 14 صنفاً غذائياً، وأهمها الطحين، والزيت والتمر واللحم والسكر، بينما تشتمل الفئة الثانية ((السلة النسائية)) على 9 أصناف، والفئة الثالثة ((سلة الأطفال)) على 13 صنفاً.

عمل خيري

وأكد مسؤولون في جهات خيرية، في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين، أن الإمارات تتربع على ريادة العمل الخيري عالمياً منذ أمد بعيد، وأشاروا إلى أنها جبلت على العطاء من دون منة أو انتظار لرد الجميل، حتى تبوأت المراكز الأولى عالمياً في تقديم الدعم والمساندة لشعوب العالم.

وأشاروا إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية كافة ستستمر في تقديم الإغاثات العاجلة لمستحقيها في أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المتعففة من مواطني الدولة والمقيمين فيها، مشيرين إلى أن إطلاق حملة (تراحم من أجل غزة)، خير دليل على عطاء الإمارات الخيري الذي لا ينضب.

وأكدوا أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات لتقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

من جهته أكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية أعلنت استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في المشاركة العينية في حملة ((تراحم من أجل غزة))، عبر عدة مواقع رئيسة في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.

وذلك في ضوء التجهيزات التي تُجرى على قدم وساق لتوفير حزم الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتضررين، استكمالاً لجهود الإمارات في تقديم الإغاثات العاجلة في كل بقاع الأرض من منطلق إنساني وبدوافع الأخوة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وبالتنسيق مع مركز الشارقة للتطوع.

دعم

ودعا جميع المحسنين إلى تقديم الدعم لحملة ((تراحم من أجل غزة))، التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات، وتؤكد مساعي الإمارات عبر مؤسساتها الخيرية نحو تقديم مختلف صور الدعم الإنساني العاجل الذي يمثل نهجاً راسخاً متأصلاً في ثقافة أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وأضاف ابن خادم: نعول على المحسنين تقديم الدعم العاجل، عبر عدد من المواقع الممثلة في مقر الجمعية الرئيس في سمنان، ومقار إداراتها الفرعية في المنطقتين الوسطى والشرقية، إلى جانب مجالس شؤون الضواحي والقرى ممثلة في ضواحي مغيدر ومويلح، والخالدية وواسط والرحمانية والسيوح، وكذلك ضواحي البستان والخروس والصبيحة وحياوه وسهيلة وخورفكان والساف ومدينة دبا الحصن.

استمرار

وبين ابن خادم أن الحملة مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، بداية من اليوم ((الأربعاء)) وحتى 26/10/2023.

بينما أتاحت الجمعية استقبال التبرعات النقدية عبر وسائل التبرع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تضم بطاقة الائتمان، والتبرع عبر آبل وسامسونج باي، والتحويل المصرفي إلى جانب الرسائل النصية القصيرة، وتستقبل الجمعية اتصالات الجمهور واستفساراتهم عبر الخط الساخن 80014.

من جانبه أكد راشد الحمر المدير العام لمؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن حملة (تراحم من أجل غزة)، تعبر عن التزام الإمارات التاريخي مساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناته في محنته، وتقديم المساندة المادية والمعنوية لأشقائها العرب أينما كانوا.

وهذا ليس بجديد على الدولة وقيادتها الرشيدة، إذ تحرص على المسارعة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في مجال الإغاثات العاجلة، لتضرب المثل الأعلى في بيان كيفية تقديم الدعم والمساعدة.

مبادرات عالمية

ويقول علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في جمعية دار البر التابعة لدبي، إن كل العالم من حولنا ينظر بتقدير وامتنان إلى المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة للدولة، كما أن الإمارات دائماً ما تطلق المبادرات الإنسانية العالمية التي تعود بالنفع على شرائح المجتمع كافة، وخصوصاً في الدول الفقيرة.

ولفت إلى أن الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات، وكانت ولا تزال سباقة في عمل الخير، وفي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما أنها لا تألو جهداً في مد يد العون للشعوب كافة، والتفاعل مع مختلف القضايا الإنسانية، وأن المساندة للشعب العربي الفلسطيني تأتي من باب الاهتمام الذي توليه الإمارات تجاه مختلف القضايا الإنسانية.

حرص

وأكد ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، اهتمام وحرص دولة الإمارات على تقديم يد العون والمساعدة لدعم الأشقاء في فلسطين.

وذكر أن الحملة تعد تجسيداً للتضامن مع الأشقاء من أجل إغاثة الأفراد والأسر الفلسطينية المتضررة في قطاع غزة، مشيراً إلى حرص أبناء الإمارات والمقيمين على تقديم الدعم والمساعدة للأسر التي تحتاج للغذاء والدواء في هذه الظروف، ولافتاً إلى ضرورة تفاعل أفراد المجتمع كافة مع الحملة، وتقديم الدعم لإنجاح فعالياتها، حتى تصل المساعدات للمحتاجين.

نداء

وأكد مواطنون، أن الحملة تعد تعبيراً صادقاً نابعاً من نهج الإمارات في دعم الأشقاء في فلسطين، من أجل مد يد العون والمساندة لهم، والتخفيف من معاناتهم، مناشدين المواطنين والمقيمين كافة تلبية النداء، والإسراع في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين، بالتبرع في الأماكن التي تم تحديدها.

وأكد جاسم فايز، أن الإمارات دائمة الاهتمام بالجانب الخيري الذي تتربع الدولة على ريادته عالمياً منذ أمد بعيد، فجبلت على العطاء من دون منة أو انتظار لرد الجميل حتى تبوأت المراكز الأولى عالمياً في تقديم الدعم والمساندة للشعوب المنكوبة.

وذلك على النهج الذي انتهجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مبيناً أن حملة (تراحم من أجل غزة)، دليل على استجابة الإمارات لتقديم الإغاثات العاجلة لمستحقيها في أنحاء العالم.

ويقول عيسى الفرض، إن الدعم الإماراتي المتواصل الذي تقدمه الإمارات للعالم ليس بأمر غريب على القيادة الرشيدة للدولة، كما أن مكارم الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني نهج اعتاده الجميع من أصحاب الأيادي البيضاء الممتدة للجميع في كل مكان.

تعزيز

ويقول خلفان علي بن صرم، إن الإمارات دائماً ما تطلق المبادرات الإنسانية، من أجل إغاثة الشعوب المنكوبة، وتقديم المساعدات لها، من دون منة أو انتظار لرد الجميل، إذ إن هذه الحملة ليست جديدة على القيادة الرشيدة التي تعودنا أن أياديها البيضاء لا تتوقف عن دعم المحتاج داخل الدولة وخارجها.

إقبال في العين

وشهدت مدينة العين حرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحملة، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين، مؤكدين أن هذه الحملة الإنسانية ستخفف عن كبار السن والنساء والأطفال في غزة.

و قالت موزة النيادي: بادرنا بالإسهام الإنساني في الحملة التي انطلقت تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لإغاثة أهالي غزة، وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة، وخصوصاً الأطفال بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الأساسية لهم ولأمهاتهم.

كما أشاد محمود القبيسي بالمشهد الإنساني الذي تابعه من الإقبال الواسع على المشاركة في العمل التطوعي أو تقديم التبرعات المادية والعينية في هذه الحملة التي تحقق تضامننا مع الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف القبيسي: إن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي، كما أن دولة الإمارات تتمتع بتاريخ حافل من العطاء وتحقيق الإنجازات المتتالية، والريادة في العمل الإنساني على مستوى العالم.







وأشار المهندس جابر الأحبابي إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى المفاهيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة في أسمى معانيها، كما أن دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني، وتقديم العون والمساعدة للجميع، اكتسبت سمعة عالمية طيبة كونها من أكثر الدول الداعمة.

وأضاف: كما سعدنا جميعاً بتنافس المتطوعين في العاصمة أبوظبي وفي شتى المراكز المحددة في بقية إمارات الدولة في المشاركة الإنسانية في هذه الحملة، الأمر الذي يجسد حقاً الحرص على مد يد العون لكل محتاج، ففعل الخير رسالة إنسانية عظيمة قائمة على البذل والعطاء وتجسد مفهوم الإنسانية بأجمل صورها.







وقال المستشار الدكتور بشار علي: لا تزال تلقى الحملة ولله الحمد إقبالاً في شتى إمارات الدولة، الأمر الذي يؤكد أن الإمارات دائماً في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة والمتضررة من آثار الحروب والكوارث.

وأوضحت هند سهيل زهران أن انطلاق الحملة يبرز اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على كل أشكال العمل الإنساني، فالعطاء لا حدود له والخير يصل لكل محتاج.

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