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احتجاجا على قصف مستشفى بغزة.. عباس ينسحب من القمة الرباعية

10/17/2023 7:28:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي جو بايدن والملك عبد الله الثاني
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

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