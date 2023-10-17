احتجاجا على قصف مستشفى بغزة.. عباس ينسحب من القمة الرباعية
التاريخ
10/17/2023 7:28:51 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي جو بايدن والملك عبد الله الثاني
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.
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