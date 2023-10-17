ادرعي يزعم ان مجزرة المستشفى سببها صواريخ المقاومة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له إن سلسلة صواريخ أطلقت من غزة مرت بالقرب من المستشفى وضربت المرفق الطبي.
وزعم أدرعي
ان سلطات الاحتلال استخدمت معلومات استخباراتية من مصادر عدة لتحديد أن "منظمة الجهاد الإسلامي" مسؤولة عن الإطلاق الفاشل الذي ضرب المستشفى.
بدوره ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على الهجمات على "الإرهابيين البربر في غزة" في تغريدة.
ونفى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بأن الجماعة المسلحة كانت مسؤولة عن الهجوم.
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