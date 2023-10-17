ادرعي يزعم ان مجزرة المستشفى سببها صواريخ المقاومة

MENAFN - Khaberni) خبرني - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له إن سلسلة صواريخ أطلقت من غزة مرت بالقرب من المستشفى وضربت المرفق الطبي.

وزعم أدرعي

ان سلطات الاحتلال استخدمت معلومات استخباراتية من مصادر عدة لتحديد أن "منظمة الجهاد الإسلامي" مسؤولة عن الإطلاق الفاشل الذي ضرب المستشفى.

بدوره ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على الهجمات على "الإرهابيين البربر في غزة" في تغريدة.

ونفى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بأن الجماعة المسلحة كانت مسؤولة عن الهجوم.



