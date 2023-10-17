(وول ستريت) : القنبلة التي القيت على المستشفى أميركية

(وول ستريت) : القنبلة التي القيت على المستشفى أميركية
التاريخ
10/17/2023 7:28:51 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة وول ستريت الأمريكية ان القنبلة التي القيت على مستشفى المعمداني من نوع MK-84 اميركية الصنع.
وتعتبر قنبلة Mark 84 / مارك 84 ، قنبلة أمريكية متعددة الأغراض ، و تزن القنبلة 2039 باوند (925 كجم) منها 945 باوند (429 كلغ) من المواد المتفجرة، وتعتبر هذه المواد شديدة الانفجار.
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