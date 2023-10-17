تفريق حشود أمام السفارة الإسرئيلية في عمّان - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فرقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشبان المعتصمين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان بعد محاولاتهم لدخول السفارة احتجاجا على غارة اسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.
ونفى مصدر امني ما تردد حول الاقتحام
موكدا التعامل مع مجموعة الاشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول اليها وتم ابعادهم عن محيطها.
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