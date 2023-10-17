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تفريق حشود أمام السفارة الإسرئيلية في عمّان - فيديو

10/17/2023 7:28:51 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - فرقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشبان المعتصمين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان بعد محاولاتهم لدخول السفارة احتجاجا على غارة اسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

ونفى مصدر امني ما تردد حول الاقتحام
موكدا التعامل مع مجموعة الاشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول اليها وتم ابعادهم عن محيطها.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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