غضبة أردنية على مجزرة (مشفى المعمداني)

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبر الملك عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة.

واعتبر جلالته أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تغريدة له :"‏العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان وعدد من محافظات المملكة مسيرات ووقفات بعد استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي مطالبين بالقصاص فورا.