غضبة أردنية على مجزرة (مشفى المعمداني)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبر الملك عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة.
واعتبر جلالته أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تغريدة له :"العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان وعدد من محافظات المملكة مسيرات ووقفات بعد استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي مطالبين بالقصاص فورا.
MENAFN17102023000151011027ID1107260886
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.