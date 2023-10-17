Wednesday, 18 October 2023 05:14 GMT

«الإمارات للمستثمرين بالخارج» تتوسع في كوريا

10/17/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا)، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين، ويشمل نطاق التعاون، الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل المعلومات واستكشاف الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا والحوافز، التي يقدمها أسواق البلدين،

بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات، التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ويتوقع الاتفاق المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، لتوسيع حضورها في منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط.

قام بتوقيع المذكرة كل من جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وكيم تاي هيونغ، مفوض الاستثمار في انفيست كوريا التابعة للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).

وقال جمال الجروان: ((نحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم تلك تعد نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال)).

MENAFN17102023000110011019ID1107260884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث