«الإمارات للمستثمرين بالخارج» تتوسع في كوريا

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا)، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين، ويشمل نطاق التعاون، الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل المعلومات واستكشاف الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا والحوافز، التي يقدمها أسواق البلدين،

بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات، التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ويتوقع الاتفاق المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، لتوسيع حضورها في منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط.

قام بتوقيع المذكرة كل من جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وكيم تاي هيونغ، مفوض الاستثمار في انفيست كوريا التابعة للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).

وقال جمال الجروان: ((نحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم تلك تعد نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال)).