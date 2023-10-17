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«دبي التجاري» يناقش البيانات المالية 25 أكتوبر

10/17/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك دبي التجاري أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للربع الثالث من سنة 2023، وذلك في اجتماعه الذي سيعقد يوم 25 أكتوبر الجاري. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار البنك إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً في الاجتماع تصديق محضر اجتماع المجلس المنعقد في تاريخ 27 سبتمبر الماضي، وسينظر في الأمور الاعتيادية الأخرى وما يستجد من أعمال.

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