«دبي التجاري» يناقش البيانات المالية 25 أكتوبر

«دبي التجاري» يناقش البيانات المالية 25 أكتوبر
التاريخ
10/17/2023 7:28:41 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك دبي التجاري أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للربع الثالث من سنة 2023، وذلك في اجتماعه الذي سيعقد يوم 25 أكتوبر الجاري. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار البنك إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً في الاجتماع تصديق محضر اجتماع المجلس المنعقد في تاريخ 27 سبتمبر الماضي، وسينظر في الأمور الاعتيادية الأخرى وما يستجد من أعمال.
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