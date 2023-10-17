35 مليوناً أرباح «الخليج للملاحة» في 9 أشهر

سجلت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أرباحاً صافية بلغت 35 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بصافي أرباح بلغ قدرها 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 62%، لتسجل 6.8 ملايين، مقابل 4.2 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 83 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 104 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة بيع إحدى السفن، إضافة إلى أعمال الصيانة.

وبلغ إجمالي الربح 7.5 ملايين درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل 17 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الأرباح المحتجزة 13 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023 مقارنة بخسائر متراكمة، بلغت نحو 679 مليون درهم بنهاية عام 2022.