«الفجيرة الوطني» يخرّج 17 مواطناً
التاريخ
10/17/2023 7:28:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 17 مواطناً من الدورة الحادية عشرة من برنامج تدريب موظفي الإدارة السنوي، والذي يهدف إلى دعم التطلعات المهنية للشباب الإماراتي، والمساهمة في تحقيق أهداف التوطين في القطاع المصرفي.
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