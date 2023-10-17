3 أسهم تقفز بالحد الأقصى في سوق دبي

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 17 مليار درهم، أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق أبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.509 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.526 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و666.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 889.02 مليون درهم في سوق أبوظبي، و401.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 369.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والمالية، وأغلق مؤشر السوق عند 3937.46 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.15%. وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 98.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.57%، ليغلق عند 7.09 دراهم.

وقفزت أسهم 3 شركات عند الحد الأقصى المسموح به في سوق دبي بجلسة تداولات، أمس، وهي أسهم ((الفردوس القابضة)) الذي صعد بنسبة 14.8% إلى 0.373 درهم، و((الإثمار القابضة)) 14.7% عند 0.234 درهم، و((اكتتاب القابضة)) بـ14.6%، ليغلق عند 0.243 درهم. وصعدت في سوق دبي المالي أسهم ((الاتحاد العقارية)) 6.8%، و((شعاع كابيتال)) 5.9%، و((أملاك للتمويل)) 3.3%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.3%. وشهد سوق دبي المالي أيضاً صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك السلام- البحرين، بقيمة 40 مليون درهم على عدد 22.5 مليون سهم وبسعر 1.78 درهم للسهم الواحد.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.78% إلى مستوى 9553.59 نقطة، خلال جلسة أمس.

وشهد السوق ارتفاع أسهم مجموعة أرام 9.6%، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 9%، و((إي آند)) 3.2%، و((ألفا ظبي القابضة)) 3%، و((فودكو الوطنية)) 2.9%، وزاد ((ملتيبلاي)) 2.2%، و((الدار العقارية)) 0.9%. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 226.8 مليون درهم.