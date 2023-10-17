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1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

10/17/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 300 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.48 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.86 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.74 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.31 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 201.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7.67 ملايين درهم.

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