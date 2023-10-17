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ميناء راشد لاعب عالمي في الرحلات البحرية

10/17/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد موقع ((بريكينغ ترافيل نيوز)) المتخصص في أخبار السياحة وصناعة السفر، أن ميناء راشد يعدّ لاعباً رئيساً على الخريطة العالمية للرحلات البحرية.

جاء تعليق الموقع بمناسبة فوز ميناء راشد بجائزة ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط لعام 2023، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في دبي مؤخراً. وشدد الموقع على أن ميناء راشد جدير بهذا الفوز، ويقف بمثابة شاهد على التزام مدينة دبي، التي وصفها بجوهرة الشرق الأوسط المبهرة، بتحويل نفسها إلى وجهة عالمية للسفر والترفيه.

وتحت عنوان ((ميناء الرحلات البحرية الأول في دبي وفخر الشرق الأوسط))، قال الموقع إن الميناء يلعب دوراً محورياً في صناعة السياحة في المدينة، ويضع دبي في موقع لاعب رئيسي على خريطة الرحلات البحرية الدولية. ولفت إلى تاريخ الميناء الغني منذ السبعينيات كأول ميناء تجاري في دبي، وإلى تطوره ونموه الكبير وتحوله إلى مركز للشحن والتجارة.

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