شرطة بلجيكا تقتل تونسيا يشتبه بأنه أطلق النار على 3 مشجعين سويديين وقتل 2 منهم

اطلقت

الشرطة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الرصاص على مواطن تونسي لترديه قتيلا، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه أطلق النار على 3 سويديين من مشجعي كرة القدم.

أسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، ونشر مقطعا مصورا عبر الإنترنت، أعلن خلاله مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن القرآن "خط أحمر وإنه على استعداد للتضحية بنفسه من أجله".

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