شرطة بلجيكا تقتل تونسيا يشتبه بأنه أطلق النار على 3 مشجعين سويديين وقتل 2 منهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
اطلقت
الشرطة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الرصاص على مواطن تونسي لترديه قتيلا، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه أطلق النار على 3 سويديين من مشجعي كرة القدم.
أسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، ونشر مقطعا مصورا عبر الإنترنت، أعلن خلاله مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن القرآن "خط أحمر وإنه على استعداد للتضحية بنفسه من أجله".
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