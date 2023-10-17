Wednesday, 18 October 2023 05:13 GMT

شرطة بلجيكا تقتل تونسيا يشتبه بأنه أطلق النار على 3 مشجعين سويديين وقتل 2 منهم

10/17/2023 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلقت
الشرطة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الرصاص على مواطن تونسي لترديه قتيلا، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه أطلق النار على 3 سويديين من مشجعي كرة القدم.

أسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، ونشر مقطعا مصورا عبر الإنترنت، أعلن خلاله مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن القرآن "خط أحمر وإنه على استعداد للتضحية بنفسه من أجله".

اقرأ أيضاً:

الشرطة البلجيكية تعلن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل

إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين

الادعاء العام الاتحادي البلجيكي: قتيلان وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل

بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

بروكسل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد مقتل شخصين بالرصاص


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107260877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث