منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.
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