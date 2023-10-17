

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

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منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

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