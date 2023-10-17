مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أدانت القاهرة الثلاثاء "بأشد العبارات" القصف على مستشفى في غزة أوقع 200 قتيل وطالبت اسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مصر "تدين بأشد العبارات" قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مؤكدة أن "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".

كما طالبت القاهرة إسرائيل بـ"التوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".

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