مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدانت القاهرة الثلاثاء "بأشد العبارات" القصف على مستشفى في غزة أوقع 200 قتيل وطالبت اسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مصر "تدين بأشد العبارات" قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مؤكدة أن "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".
كما طالبت القاهرة إسرائيل بـ"التوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".
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