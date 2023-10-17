العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة مذبحة وجريمة حرب لا يمكن السكوت عليها



قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن قصف مستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات في وقت سابق من الثلاثاء "مذبحة" و"جريمة حرب" لا يمكن السكوت عليها.

وفي بيان أصدره الديوان الملكي، قال العاهل الأردني الذي أنحي باللائمة على إسرائيل، إن إسرائيل يجب أن تنهي على الفور حربها على القطاع وإن أفعالها ضد الفلسطينيين الأبرياء "عار على الإنسانية".





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