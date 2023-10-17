العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة مذبحة وجريمة حرب لا يمكن السكوت عليها

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن قصف مستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات في وقت سابق من الثلاثاء "مذبحة" و"جريمة حرب" لا يمكن السكوت عليها.
وفي بيان أصدره الديوان الملكي، قال العاهل الأردني الذي أنحي باللائمة على إسرائيل، إن إسرائيل يجب أن تنهي على الفور حربها على القطاع وإن أفعالها ضد الفلسطينيين الأبرياء "عار على الإنسانية".
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