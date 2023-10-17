بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام على ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة "وفا".

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس أعلن "الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، على ضحايا الضربة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة.

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