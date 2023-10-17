دبي واحة الإعلام وأصحاب المهارات

تميزت الإمارات بمبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، وجعلت من أرضها مكاناً خصباً ومتنوعاً، ومنحت المبدعين فرصة للنجاح والتميز في أعمالهم. الإمارات استقطبت المواهب والمشاهير وأصحاب المهارات وقدّرت هذا التميز من خلال الإقامة الذهبية التي تسهم في زيادة الإبداع.

تسهيلات وامتيازات

ويمنح استقطاب القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الفرصة لكل من الإعلاميين والصحفيين المميزين وغيرهم بالحصول على الفرصة المناسبة لهم. ((البيان)) التقت مجموعة من الإعلاميين، الذين تميزوا وطوروا مسيرتهم المهنية من خلال عدة مؤسسات إعلامية بدبي، ويتحدثون عن الإعلام التقليدي والرقمي، حيث يقول الإعلامي فراس حمزة، الذي يعمل معد ومحرر ومنتج أخبار وبرامج وأفلام وثائقية عن تجربته الإعلامية: أتيت إلى دبي في عام 2005 وفيها بدأت مسيرتي المهنية، حيث اكتسبت خبرة كبيرة في بلد تميز بوجود نمط حياة عصري ومتقدم، والحياة فيها مكتملة الأوصاف من مختلف الجوانب، إنها تنافسية ومثيرة للتحدي ومحفزة بالنسبة لي وإلى من يسعون خلف بناء مسيرة مهنية ناجحة، في دبي حصلت على مختلف التسهيلات والامتيازات وأتيحت لي الكثير من الفرص.

ويؤكد حمزة أن الإعلام الرقمي أصبح يفرض نفسه على الوسائل التقليدية، وبات يستخدم على نطاق واسع في العالم، وهناك منافسون لذلك لا بد من تطوير المحتوى وتحسين الأداء والاهتمام بالقضايا التي تشغل الجمهور وابتكار أساليب جديدة تعزز مكانة وسائل الإعلام التقليدية وقدرتها على التأثير من خلال منصات تفاعلية تواكب احتياجات الجمهور وأذواقه.

فرص التدريب

وتحدثت الإعلامية سوسن سعد عن برامجها التلفزيونية، التي تم تصويرها في دبي ثم انطلقت لكل العالم، وتقول: دبي جمعتني بكل العالم من خلال شركات ذات خبرة في مجالاتها الإعلامية المختلفة، هناك الكثير من الفرص في دبي، خصوصاً تسهيلات الإقامة الذهبية للمتميزين في الإعلام، وأيضاً فرص التدريب المتنوعة في أكاديمية الإعلام الرقمي، وأيضاً فرص ريادة الإعلام من خلال فتح قنوات تلفزيونية متنوعة في مدينة الإعلام ميديا سيتي.

وتضيف: أتذكر أول مرة أدخل مبنى تلفزيون دبي الذي أعمل به حالياً وانبهاري بمركز الأخبار، واستخدامهم لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الإعلام وأنا أتحدث عن 2016، اليوم دبي رائدة إعلامياً.

وعن مدى تهديد الإعلام الرقمي للإعلام التقليدي، قالت: لا يوجد هناك وجود لكلمة تهديد في قاموسي الشخصي، فكل نوع إعلام أو منصة إعلام لها خبراؤها وجمهورها ووقتها، وكل ما هو جديد دائماً يأخذ الحصة الأكبر، لربما بعد سنوات من الآن سننطلق بإعلام الذكاء الاصطناعي ويصبح الإعلام الرقمي أقل أهمية، كل نوع ومنصة لها دورها ووقتها ولا يمكن إلغاؤها، ماذا سيحدث للإعلام الرقمي مثلاً في حال انقطاع الإنترنت، الإعلام التقليدي سيسيطر من جديد ولكن يبقى التطوير المستمر والتكيف هو العامل الرئيسي في بقاء الإعلام التقليدي، وعلينا أن نطور من أدواتنا في كل المنصات ونبقى على تحديث دائم.

أحلام الشباب

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي مهران القاسم: دبي هي حاضنة لأحلام الشباب، فيها يتوجه الحالمون إلى تحقيق أمنياتهم، أرضها خصبة بالمبدعين وسماؤها تمطر بالفرص ليس في مجال الإعلام فحسب بل في شتى المجالات حتى باتت تُعرف بأرض الحلم، عملت في الإعلام منذ عام 2006 فكانت دبي بالنسبة لي أكبر داعم في مسيرتي المهنية، وقد أكون من الأشخاص المحظوظين بسبب تواجدي في إمارة دبي، إذ حالفني الحظ أن أعمل في عدد من القنوات الفضائية حتى صُقلت خبرتي واتسع إدراكي الإعلامي لانتقل بعدها للعمل في أكبر محطات التلفزة العربية ليصل بي المطاف أن أكون مقدم برامج في تلفزيون دبي.

وأضاف: لا يخفى على أحد التحديات التي تمر على الإعلام التقليدي رغم تحفظي على كلمة تقليدي، فأنا أفضل تسميته بالإعلام الحقيقي الذي يمر بتحديات، ويعتقد البعض وللوهلة الأولى أنها ستكون نهاية الإعلام التقليدي، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك فمهما كثرت الوسائل الرقمية إلا أنها تخفي في طياتها أمراً يجعل من تأثيرها رغم اتساعه محدوداً لعدة أسباب، مثلاً هي وسيلة متاحة للجميع فالكل يستطيع أن يشارك أخباره عبر هذه الوسيلة، وهذا يضعنا أمام حقيقة كبيرة ألا وهي الوثوق بهذه المعلومات ومصدرها، إضافة إلى التحول من التقليدي إلى الرقمي، فكل وسيلة إعلام تقليدية أصبح لها وجه جديد، وجه رقمي لكنها تحمل جينات الإعلام التقليدي نفسها، كما أن الإعلام التقليدي محكم بمجموعة من التشريعات والضوابط التي تراقب توازنه لدى كل شرائح المجتمع، وهذه الميزة غير متوفرة في الإعلام الرقمي.