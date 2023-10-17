الأزياء في دبي.. قصيدة مزدانة بإطلالات الجمال

اختتم أسبوع دبي للموضة؛ الحدث الأبرز للموضة في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته الليلة الماضية، بعد سبعة أيام شهدت ما يزيد على 25 عرضاً من المصممين الذين جاؤوا من جميع أنحاء المنطقة وأوروبا، والولايات المتحدة، وأمريكا الوسطى، وآسيا.

مايكل سينكو

ظهرت تشكيلة دار ((مايكل سينكو)) نابضة بالحياة كقصيدة من نسيج غني يبرز الثقافة الإسبانية. وكانت القطع انعكاساً للروح العاطفية التي يتصف بها راقصو الفلامنكو، والأناقة الخالدة لمصارعي الثيران.

وتجلّت العروض كلوحة تزدان بالألوان الزاهية والزخارف المتطورة، حيث تم تلخيص هذا المزيج من خلال التأثيرات المستوحاة من جوهر التراث الإسباني، والجاذبية الدائمة للهندسة المعمارية المتوسطية. ويحكي أسلوب صقل العباءات، والأقمشة المطرزة، والأكتاف كبيرة الحجم المزينة بالأحجار البراقة، والأقمشة الشفافة ذات الطيات المعقدة، قصة مشتركة تجمع بينها جميعاً.

وقدمت السترات القصيرة باللونين الأحمر والأسود الناريين تعبيرات جريئة بتفاصيلها الفريدة، في حين تناغمت الكورسيهات والتنانير والبدلات القصيرة بسلاسة مع الطيف الكامل للمجموعة. وجسّدت هذه القطع التناسق والخطوط المعمارية الثابتة، كما أنها حافظت على الروح والأناقة التي شهدها الجمهور طوال فترة العرض.

ريزمان روزيني

في اليوم الختامي لأسبوع دبي للموضة، كشف الثنائي الماليزي الشهير، ريزمان نوردين ورزيني جميل، عن مجموعتهما التي ضمّت 60 قطعة من الإبداعات الرائعة. وازدادت هذه التصاميم بهاءً بمشاركة نخبة من العارضات العالميات، بمن فيهن عدد من أشهر العارضات الماليزيات، مثل تيني وديدي ناش.

ووصل العرض إلى ذروته عندما ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل على المنصة، حيث ارتدت ثوباً رائعاً تمت حياكته يدوياً، وظهر مزيّناً بآلاف الأحجار الكريمة المتلألئة. واستلهمت هذه المجموعة من القصة الساحرة لسيري جوموم، التنين الأسطوري الذي كان يجوب بحيرة تشيني.

ومن أهم ما تميّزت به هذه التصاميم استخدام الخرز المزخرف والترتر، ليقدم المصممان من خلالها لوحة ألوان تتراوح من ألوان الفيروزي والذهبي الوردي إلى البرتقالي المحروق والفضي والأسود الداكن الذي يميز هذه العلامة التجارية.

وكانت كل قطعة تتألق بالأناقة، حيث استعان المصممان بالأقمشة المطرزة، وريش النعام الناعم. وعلاوة على ذلك، تم توظيف قماش سونغكيت الماليزي التقليدي، ليكون بمثابة تكريم للتراث الغني الذي يمتاز به هذا البلد.