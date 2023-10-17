الذكاء الاصطناعي يرسم في دبي خريطة الإبداع المستقبلية

نجحت دبي في جعل الذكاء الاصطناعي والتقنية العصرية، حاضرين ومؤثرين في عوالم الإبداع والفكر والمعرفة بشكل خلاق، لم يمح دور الممارسات الإبداعية التقليدية أو يغيب دور المبدعين ويؤثر على مستويات نتاجاتهم بل بالعكس، أفادهم وعزز مهاراتهم وقوى عضدهم، وهو ما يتجلى بشفافية ووجهة مثمرة في مختلف المشروعات الإبداعية في دبي، سواء من الجهات الرسمية أم المراكز أم الفنانين والكتاب، ويأتي على رأس ذلك جهود وبرامج ((دبي للثقافة))، التي تستثمر كل الطاقات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في وجه مبتكر.

وذلك بالتوازي مع دعم دبي لرؤى الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتوفير التمويل والدعم للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، وتوفيرها للبيئة الريادية الحاضنة للشركات التكنولوجية والناشئة، وعمل شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد نجحت، كما يقول كتاب وفنانون، في توفير فرص كبرى للعمل الإبداعي القائم على ركائز التقنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين شتى الجهات، وهو ما أثمر الكثير من الإيجابية على صعيد قدراتها على التفوق عالمياً في صناعة المحتوى وتوظيف التطبيقات الذكية في مختلف المجالات.

هذه الأرض الخصبة قدمت للفنانين والكتاب ولصناع المحتوى، على اختلاف تخصصاتهم، فرصاً ذهبية للإبداع والتميز القائم على توظيف التقنيات العصرية، كل في مجاله، ففتحت الأبواب على مصاريعها ليقدم الجميع جديده من خلال استغلال التقنيات الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير أعمالهم ومهاراتهم أيضاً، وصقلها وإعطائها أبعاداً وفضاءات عالمية رحبة وخصبة.

قال الكاتب ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: ((أعتقد أن من لا يواكب التقدم التقني في الإبداع وصناعة المحتوى والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، في جميع الحقول، لن يتمكن من اللحاق بالآخرين، فالذكاء الاصطناعي في تطور مستمر ويضم الميتافيرس والتشات جي بي تي وغيرها الكثير من التقنيات التي دخلت على الصورة والصوت والنص والفنون بصنوفها أيضاً، وبدأ الذكاء الاصطناعي يكتسح صناعة المحتوى وأصبح هناك نوع من الكتاب والفنانين والرسامين الجدد الذين برزوا بسبب الذكاء الاصطناعي لأنه يلبي احتياجات كل شخص إمكانياته بسيطة أو محدودة وأصبح بإمكانه أن يصبح صانع محتوى))، وتابع: ولا شك أن دبي أبدعت في هذا الشأن ونجحت في تسطير قصة عالمية متفردة، حيث باتت درة الفنانين والكتاب وصناع المحتوى، العاشقين للتقنيات العصرية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن دبي دائماً هي السباقة في كل الميادين، وهي دائماً تقطع وتسبق بمسافة عشر خطوات أو عشر سنوات للأمام قبل أي كان، وتبرز بشكل خاص مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيف التقنيات العصرية في حقول الحياة كافة، ومنها الفنون والفكر والإبداع، فهي متبنية لهذا الأمر قبل الآخرين، وأقامت لذلك مؤتمرات خاصة وندوات وأحضرت الخبراء من كل أنحاء العالم ليجتمعوا على أرضها ويناقشوا المستجدات في هذا المجال، ولديها متحف خاص للمستقبل يحوي مختلف أنواع الذكاء الاصطناعي، عوضاً عن أن الذكاء الاصطناعي دخل في مختلف التعاملات اليومية، وساهم في تطوير الأعمال وجعل الحياة أكثر سهولة على كل من يسكن على أرضها.

وأكد الفلاسي أن دبي وفرت بيئة ريادية حاضنة للشركات التكنولوجية والشركات الناشئة والمبدعين المتخصصين بهذه المجالات.

ثراء

بدوره، أكد الناشر والكاتب، جمال الشحي، أن الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في مساعدة الناشر على المقارنة بين الكتابات المتنوعة ومعرفة الحقيقي من المنقول، واستطاع أن يختصر الوقت والجهد كثيراً على عمل الناشر الذي يتطلب الكثير من الدقة والمتابعة.

وقال: ((دبي مدينة ذكية، لذا لا يمكن لهذه المدينة إلا أن تكون أرضاً خصبة لمختلف أنواع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل المجالات ومن بينها صناعة المحتوى، سواء أكان صانع المحتوى كاتباً أم ناشراً أم غير ذلك)). وبين أن هذا النهج لدبي يعزز خدمة التطور الإنساني ويعضد دور الفنون في سعادة الناس وخدمة احتياجاتهم.