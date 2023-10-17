«السدر للأفلام»..الاستدامة جوهر قصص سينمائية

تنطلق دورة خاصة من ((مهرجان السدر للأفلام البيئية))، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي ومركز الفنون بها، ببرنامج متميز يمتد عبر يومي الأحد والاثنين 22 و23 أكتوبر الجاري.

ويؤكد برنامج المهرجان الدور الأساسي للمياه في تحقيق الاستدامة البيئية، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف ((COP28))، وتركز الدورة على قضية ((المياه)) الحيوية، وارتباطها بتغير المناخ والتوازن البيئي وبقاء النوع البشري، ويتعاون المهرجان مع هيئة البيئة - أبوظبي لتسليط الضوء على القضايا البيئية والقيادة الشبابية في هذا المجال، لتعزيز مستقبل مستدام للجميع.

تسلط هذه الدورة من المهرجان الضوء على الأهمية الحيوية للمياه كأحد أهم الموارد الأساسية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، وحجم التحديات العالمية التي تواجهها. ويضم البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام الإقليمية والدولية وعددها عشرة. وأكد أحمد عبدالمطلب باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الدور الذي يلعبه المهرجان في التوعية البيئية قائلاً: ((يكتسب مهرجان السدر أهمية كبيرة كمنصة جذابة للأفلام البيئية، لأننا نؤمن أن سرد القصص حول البيئة هو السبيل لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة)).

يبدأ البرنامج في اليوم الأول بعرض تقديمي عن المياه، بتقديم الناشطة البيئية رشا صالح، ويعرض الفيلم القصير ((The Whelming Sea))، يليه فيلم ((الأيام الأولى)) لستيفان بريتون. ويقدم البرنامج للمجتمع الإماراتي أحد أوائل الناشطين العرب في مجال السينما البيئية، وهو المخرج السينمائي السوري عمر أميرالاي.