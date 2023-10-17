فنون الخط تصوغ «مقامات العشق»

تتواصل فعاليات معرض ((مقامات العشق)) المعرض الشخصي للفنان الخطاط محمد النوري، المنعقد حالياً في خولة للفن والثقافة في أبوظبي، والتي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، مستقطبة جمهور الخط والفن الأدبي العربي للاطلاع على أكثر من 22 لوحة فنية، استطاع خلالها الفنان توظيف إبداعاته الفنية وإبرازها في الأعمال المعروضة التي لاقت إعجاب وثناء زوار المعرض.

وأكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، حرص خولة للفن والثقافة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت سموها إلى سعي خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مثنية على جهود الفنان الخطاط محمد النوري في تقديم إبداعات فنية وثقافية سلطت الضوء على فنون الخط العربي واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.

تزامن

من جهته قال الفنان الخطاط محمد النوري، إن معرض مقامات العشق يتزامن مع ذكرى معرضه الشخصي الأول قبل 30 عاماً، لافتاً إلى أن المعرض يضم لوحات لعدد مختار من سور القرآن الكريم و قصائد الشعر العربي الوجداني، فالمشاعر هي المحرك الأول للعمل الفني الحقيقي.

ومن أبرز اللوحات التي يحتضنها المعرض لوحة لآيات من سورة النجم بخط الثلث الجلي بتصميم هرمي، ولوحة آيات من سورة يوسف، وكلتاهما تم نقشهما بالحبر اليدوي والذهب على ورق طبيعي، ولوحة أخرى لأواخر سورة الفرقان، حيث صورت اللوحة فكرة اللانهاية بشكل مبتكر وبخط الثلث المركب.