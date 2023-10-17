«الشارقة للكتاب» يفتح باب الغموض في «مهرجان الإثارة والتشويق»

يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ 42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من ((مهرجان الإثارة والتشويق)) التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 10-8 نوفمبر المقبل.

ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع ((مهرجان الإثارة والتشويق)) في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين في هذا النوع من الأدب، بالجمهور من عشاق الغموض والألغاز والسرديات القصصية.

ضيوف

وتضم قائمة الأدباء الدوليين المشاركين في الدورة الثانية من المهرجان كلاً من الكاتب الفنلندي ماكس سيك، أحد أكثر كتاب الإثارة والجريمة مبيعاً في العالم، ومن أهم إصداراته ((الضغينة الأخيرة))، والكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، التي حصل أول كتاب لها في سلسلة ((وسيط الحرية)) على جائزة ((أفضل أول رواية إثارة))، وترشح إلى القائمة القصيرة في ((جوائز باري)).

ومن الولايات المتحدة يشارك الكاتب جيه دي باركر، المؤلف صاحب رواية ((لعبة المتصل)) الشهيرة، ودانييل تروسوني، وآيفي بوشودا.

كما يحل ضيفاً على المهرجان فيليكس فرانسيس، من المملكة المتحدة، مؤلف روايات الجريمة، والكاتب في نيويورك تايمز وصنداي تايمز، ومن أستراليا كل من الكاتبة كانديس فوكس، الفائزة بجائزة ((نيد كيلي)) العالمية، والكاتب أليكس فينلي، المؤلف الأكثر مبيعاً عالمياً للروايات الغامضة والمثيرة، والكاتبة كاثلين أنتريم، الحاصلة على جائزة أكثر كتب الإثارة مبيعاً.

جلسات

ويشهد اليوم الأول من المهرجان، الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان ((إعداد التقلبات والمنعطفات في حبكة الرواية))، تقدمها الكاتبة آيفي بوشودا، والثانية بعنوان ((كتابة سيناريو الغموض والجريمة والتشويق))، يقدمها كل من الكاتب الفنلندي ماكس سيك والكاتب الأمريكي بليك كراوتش.

وفي اليوم الثاني، الخميس 9 نوفمبر، تقدم الكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني جلسة نقاشية بعنوان ((خلف الستارة))، إلى جانب جلسة بعنوان ((استكشاف الجاذبية العالمية للتشويق والإثارة)) للكاتب جيه دي باركر.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان ((الكشف عن المجهول: أسرار كتابة شخصية محقق جاذبة في الرواية البوليسية)) مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس، إلى جانب جلسة ((كتّاب وكاتبات قصص الإثارة)) ويقدمها كل من الكاتب الأسترالي أليكس فينلي والكاتبة كاثلين أنتريم.

ويقدم المهرجان ورشتي عمل، الأولى في اليوم الأول، الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بعنوان ((إتقان فن التشويق والإثارة: كيفية إعداد سرديات شيقة)) يقدمها كل من الكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، والكاتب جيه دي باركر، في حين تقام الورشة الثانية في اليوم الثاني، يوم الخميس، 9 نوفمبر، تحت عنوان ((الكشف عن الغموض: تعلُّم التشويق المقنع في تطوير الحبكة والشخصيات)) مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس.