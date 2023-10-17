سفير إسبانيا يكرم رئيس «الأندلس تاريخ وحضارة»

منح اينيغو دي بالاسيو، سفير إسبانيا لدى الدولة، معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة)) وسام ((صديق إسبانيا))، وذلك تقديراً للجهود التي بُذلت لتنظيم فعاليات في مظلة المبادرة التي تحتفي بالثقافة والفنون في الأندلس وتعميق المعرفة بالحضارة الأندلسية والروابط الثقافية بين إسبانيا ودولة الإمارات.

وأُطلقت مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة)) في يونيو من سنة 2023 وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وتهدف المبادرة التي تشمل فعاليات فنية وثقافية متنوعة إلى التعريف بالحضارة العربية التي شهدتها الأندلس.

وأعرب معالي محمد المر عن سعادته بهذا التكريم الذي يمثل عمق العلاقات التي تربط البلدين على المستويات كافة وخاصة الثقافية منها، مؤكداً أنّ الغرض من تنظيم مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة)) تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وهي القيم التي تميزت بها الحضارة الأندلسية. وأكّد معالي المر أنّ المبادرة شكّلت فرصة للاستلهام من الإرث المتميّز للأندلس لإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية التي استندت إليها هذه الحضارة.

وتسعى دولة الإمارات من هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات العربية الإسبانية وتعميق المعرفة بالحضارة الأندلسية الفريدة، وتسليط الضوء على ما تأسست عليه حضارة الأندلس من ثقافة الحوار والتسامح وقيم التعايش بين مختلف الشعوب.