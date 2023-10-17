«الخراريف»..الحكايات الشعبية بسرديات عصرية

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من معرض ((الخراريف برؤية جديدة))، الذي تنظمه ((مكتبة)) التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع ((المجلس الإماراتي لكتب اليافعين)) ويستمر إلى 16 نوفمبر في المجمّع الثقافي في أبوظبي.

حضر افتتاح المعرض سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وصالح الجزيري، المدير العام للسياحة في الدائرة، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من المعنيين بالشأن الثقافي والفني وممثلي وسائط الإعلام.

ويقدّم المعرض لزواره مجموعة من الخراريف الشعبية الأكثر شهرة والمعاد تخيل شخصياتها من قبل 10 فنانين من دولة الإمارات، و5 فنانين من إيطاليا، و5 فنانين من المكسيك، ليسلط الضوء على حكايات الماضي من منظور الأجيال الجديدة وواقع تجاربها في حوار تمتزج فيه الثقافات وتلتقي الأفكار والتعابير، لاكتشاف هذه الحكايات بأسلوب متجدّد يُلهم الأجيال الحالية والقادمة.

وقالت مروة العقروبي: ((تسعدنا إقامة المعرض في أبوظبي، بعد ثلاث نسخ ناجحة في إيطاليا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، حيث أسهم المشروع في تقديم جيل جديد من الرسامين الذين يعيدون سرد القصص التراثية من وجهة نظرهم وتجاربهم الشخصية...)).

وبدورها، قالت شيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ((يُوفر معرض الخراريف برؤية جديدة منصة تفاعلية لإعادة تخيل الحكايات الشعبية بطريقة فنية وعصرية يُقدمها فنانون من ثقافات مختلفة لتكون بذلك احتفاءً بالتراث الوطني)).