المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره الإيطالي ويتأهل رسميا ليورو 2024

تأهل المنتخب الإنجليزي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) وذلك عقب فوزه على ضيفه الإيطالي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما

الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت فوز أوكرانيا على مالطا 3 / 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 16 وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق ماركوس راشفورد، ثم أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإيطالي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

ولن يتمكن المنتخب الإيطالي من التفوق على المنتخب الإنجليزي بسبب أفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة المنتخب الإنجليزي حيث فاز بمباراة الجولة الأولى أيضا 2 / 1.

وفي المباراة الثانية، قلب منتخب أوكرانيا أيضا تأخره بهدف أمام مضيفه منتخب مالطا إلى فوز 3 / 1.

وتقدم منتخب مالطا بهدف أحرزه بول مبونج في الدقيقة 12، قبل أن يسجل المنتخب الأوكراني ثلاثة أهداف عن طريق ريان كامنزولي، لاعب منتخب مالطا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 وأرتيم دوفبيك في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وميخايلو مودريك في الدقيقة 85 .

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وظل منتخب مالطا بلا رصيد في قاع الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز