المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره الإيطالي ويتأهل رسميا ليورو 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل المنتخب الإنجليزي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) وذلك عقب فوزه على ضيفه الإيطالي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما
الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت فوز أوكرانيا على مالطا 3 / 1.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 16 وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق ماركوس راشفورد، ثم أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 77.
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإيطالي عند عشر نقاط في المركز الثالث.
ولن يتمكن المنتخب الإيطالي من التفوق على المنتخب الإنجليزي بسبب أفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة المنتخب الإنجليزي حيث فاز بمباراة الجولة الأولى أيضا 2 / 1.
وفي المباراة الثانية، قلب منتخب أوكرانيا أيضا تأخره بهدف أمام مضيفه منتخب مالطا إلى فوز 3 / 1.
وتقدم منتخب مالطا بهدف أحرزه بول مبونج في الدقيقة 12، قبل أن يسجل المنتخب الأوكراني ثلاثة أهداف عن طريق ريان كامنزولي، لاعب منتخب مالطا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 وأرتيم دوفبيك في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وميخايلو مودريك في الدقيقة 85 .
ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وظل منتخب مالطا بلا رصيد في قاع الترتيب.
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