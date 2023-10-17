النجم «حكم» لـ «شادويل» يعتزل السباقات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إسطبلات ((شادويل)) عن اعتزال النجم المتألق ((حكم)) وتحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع ((دارلي)) باليابان العام المقبل.
وفي رصيد البطل المعتزل 11 انتصاراً منذ بدايته 2019، أبرزها ((بطولة دبي مدينة الذهب)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الثانية)) 2022، ((كورونيشن كب)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)) في ذات العام، و((كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)) يوليو الماضي.
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