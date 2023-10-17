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النجم «حكم» لـ «شادويل» يعتزل السباقات

10/17/2023 7:28:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسطبلات ((شادويل)) عن اعتزال النجم المتألق ((حكم)) وتحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع ((دارلي)) باليابان العام المقبل.

وفي رصيد البطل المعتزل 11 انتصاراً منذ بدايته 2019، أبرزها ((بطولة دبي مدينة الذهب)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الثانية)) 2022، ((كورونيشن كب)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)) في ذات العام، و((كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)) يوليو الماضي.

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