«شركة الوحدة» تجدد الثقة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين

أكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة ثقته بأطراف منظومة الفريق الأول كافة من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحقيق النتائج المرجوة في المرحلة المقبلة، والسعي لتوفير الدعم للفريق من أجل إعادته للطريق الصحيح.

وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد برئاسة فارس مكتوم المزروعي، وبحضور أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله سالم عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وأعضاء الشركة عبدالباسط الحمادي ومبارك سعيد البلوشي وعبدالله جعفر ومحمد حريز الراشدي. وثمنت الشركة في بيان رسمي الدعم السخي الذي يحظى به نادي الوحدة من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، معربة عن تقديرها ثقة سموه الغالية التي حظي بها أعضاء المجلس الجديد.

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