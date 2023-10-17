Wednesday, 18 October 2023 05:12 GMT

«شركة الوحدة» تجدد الثقة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين

10/17/2023 7:28:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة ثقته بأطراف منظومة الفريق الأول كافة من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحقيق النتائج المرجوة في المرحلة المقبلة، والسعي لتوفير الدعم للفريق من أجل إعادته للطريق الصحيح.

وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد برئاسة فارس مكتوم المزروعي، وبحضور أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله سالم عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، وأعضاء الشركة عبدالباسط الحمادي ومبارك سعيد البلوشي وعبدالله جعفر ومحمد حريز الراشدي. وثمنت الشركة في بيان رسمي الدعم السخي الذي يحظى به نادي الوحدة من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، معربة عن تقديرها ثقة سموه الغالية التي حظي بها أعضاء المجلس الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107260859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث