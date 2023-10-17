8500 مشارك في النسخة الرابعة لـ«ألعاب مدارس دبي»

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الرابعة من دورة ((طلبات لألعاب مدارس دبي))، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في دبي، الذي يعد أول المحطات التأسيسية في عملية انتقاء المواهب، وصناعة الأبطال الأولمبيين.

وتسجل النسخة الجديدة من الدورة مشاركة 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة حكومية وخاصة، سيتنافسون في 23 مسابقة رياضية متنوعة من 19 الجاري حتى 26 يونيو 2024، وتم الإعلان عن تفاصيل الدورة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وبيبا كلارك من شركة إي أس أم المنظمة للحدث، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب رئيس شركة طلبات الإمارات، ومسؤولو كرة القدم والألعاب الجماعية، والفردية في أندية دبي.

استضافة

وتتضمن الدورة مسابقات في 23 رياضة فردية وجماعية هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، والكاراتيه، وبطولة المعلمين.

وتقام دورة طلبات لألعاب مدارس دبي 2023 في عدد من أبرز الوجهات الرياضية في المدينة، حيث يستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات السباحة، فيما تقام مباريات كرة السلة وكرة الريشة والألعاب الموحدة في عالم دبي للرياضة، ومنافسات التنس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ومباريات كرة القدم في نادي النصر الرياضي، ومسابقات ركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي.

وأكد أحمد سالم المهري أهمية الدورة في اكتشاف المواهب، وتحفيز طلبة المدارس على ممارسة الأنشطة الرياضية، مرحباً بانضمام شركة طلبات إلى رعاة الحدث، وقال: تواصل الدورة في نسختها الرابعة استقطاب المزيد من المشاركين من المدارس الحكومية والخاصة، مسجلة أرقاماً جديدة في عدد المدارس المشاركة، والرياضيين والمنافسات الرياضية، حيث ستشهد الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة، ما يؤكد نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية.

وأضاف: تعد الدورة الأكبر من نوعها، وتلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، وهي خطوة مهمة في مجال صناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، جنباً إلى جنب مع نشر ممارسة الرياضة في صفوف طلبة المدارس، من أجل حياة صحية سليمة ونشيطة لجميع الطلبة، الدورة تتعامل مع قطاع مهم هو المدارس.

شكر

من جهتها قالت بيبا كلارك: نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تقديمه الدعم الكامل لإقامة هذه الدورة، والعمل على نجاحها، من خلال توفير كل التسهيلات، كما نشكر طلبات على رعايتها للدورة، وهو الأمر الذي يسهم في نمو الدورة وزيادة عدد الرياضات فيها، وبالتالي زيادة أعداد الطلاب المشاركين من كل أنحاء دبي، ونحن متحمسون لبدء مرحلة جديدة يكون فيها التعاون والاستثمار أكبر في تمكين الشباب، من خلال الرياضة والتنمية مع طلبات بصفتها الراعية الرئيسية، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين.

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