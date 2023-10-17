افتتاح قرية «الألعاب البارالمبية الآسيوية» في هانغتشو

افتتح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وياو قاو يوان عمدة هانغتشو، قرية الألعاب البارالمبية الآسيوية بحفل استقبال رسمي، حيث بدأت طلائع الوفود المشاركة في الحدث الوصول إلى القرية تباعاً تمهيداً لخوض التحدي القاري الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة من 44 دولة يتنافسون في 22 لعبة.

وتفقد العصيمي وياو مرافق قرية اللاعبين المختلفة والخدمات التي تقدمها للضيوف وقاعات التصنيف الطبي والطعام الكبرى والعديد من المرافق الأخرى، كما اطلعا على استعداد فرق العمل المختلفة لاستقبال الوفود وجاهزيتها لإبراز الوجه المشرق للدولة المستضيفة.

ووجه العصيمي خلال مخاطبته لحفل الاستقبال الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ومدينة هانغتشو وكل فرق العمل على إنشاء هذه القرية الحضارية وفق أعلى معايير الجودة وسهولة الوصول بالتقنيات المختلفة، مؤكداً أهمية القرية البارالمبية بالنسبة للاعبين والوفود.

وقال: عندما تتوفر الراحة الكاملة والمتمثلة في الإقامة والإعاشة والتنقل في مثل هذه الدورات التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية تتفجر طاقات اللاعبين وتتحطم الأرقام القياسية. وأثنى العصيمي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون من أجل خدمة الوفود المشاركة في هذا الحدث المهم.

وقال: نتطلع أن تحقق ((أسياد هانغتشو)) الأهداف المنشودة حتى يفجر كل لاعب طاقاته في هذا المحفل القاري المهم، خصوصاً أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين استعداداً لبارالمبية ((باريس 2024)).

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