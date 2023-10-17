Wednesday, 18 October 2023 05:11 GMT

نسخة استثنائية لمونديال «ميني فوتبول» في رأس الخيمة

10/17/2023 7:28:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للميني فوتبول WMF، جاهزية دولة الإمارات لاستضافة نسخة مميزة من بطولة كأس العالم للعبة خلال الفترة من 26 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل بإمارة رأس الخيمة.

وقال بن صالحة مؤسس اللعبة على المستوى الدولي لـ((البيان)): الإمارات معروفة بحسن التنظيم واحتضان الدورات الرياضية الكبرى العالمية في جميع الاختصاصات، لذلك نتوقع بطولة ناجحة بكل المقاييس التنظيمية والرياضية لوجود كل المنتخبات العالمية القوية في اختصاص الميني فوتبول.

تنسيق

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الاستعدادات على قدم وساق من اللجنة المنظمة، وتم التنسيق منذ الإعلان عن إسناد الاستضافة لرأس الخيمة بين الاتحاد الدولي للعبة وهيئة السياحة في الإمارات حول كل الجوانب التنظيمية، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية في التنظيم لتخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: أتوقع أن تكون هذه البطولة بمثابة انطلاقة حقيقية لرياضة الميني فوتبول، خصوصاً مع بدء انتشار اللعبة في البلدان الخليجية والعربية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تأسيس الاتحاد الموريتاني والمغربي والجزائري إلى جانب وجود الاتحاد التونسي والليبي والمصري والسوداني والصومالي والسوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107260855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث