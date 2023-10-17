نسخة استثنائية لمونديال «ميني فوتبول» في رأس الخيمة

أكد التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للميني فوتبول WMF، جاهزية دولة الإمارات لاستضافة نسخة مميزة من بطولة كأس العالم للعبة خلال الفترة من 26 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل بإمارة رأس الخيمة.

وقال بن صالحة مؤسس اللعبة على المستوى الدولي لـ((البيان)): الإمارات معروفة بحسن التنظيم واحتضان الدورات الرياضية الكبرى العالمية في جميع الاختصاصات، لذلك نتوقع بطولة ناجحة بكل المقاييس التنظيمية والرياضية لوجود كل المنتخبات العالمية القوية في اختصاص الميني فوتبول.

تنسيق

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الاستعدادات على قدم وساق من اللجنة المنظمة، وتم التنسيق منذ الإعلان عن إسناد الاستضافة لرأس الخيمة بين الاتحاد الدولي للعبة وهيئة السياحة في الإمارات حول كل الجوانب التنظيمية، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية في التنظيم لتخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف: أتوقع أن تكون هذه البطولة بمثابة انطلاقة حقيقية لرياضة الميني فوتبول، خصوصاً مع بدء انتشار اللعبة في البلدان الخليجية والعربية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تأسيس الاتحاد الموريتاني والمغربي والجزائري إلى جانب وجود الاتحاد التونسي والليبي والمصري والسوداني والصومالي والسوري.

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