عبد الله رمضان.. مهمة مزدوجة مع الجزيرة

ظهر الدولي عبد الله رمضان لاعب وسط الجزيرة بمهمة مزدوجة في مباريات فريقه خلال الموسم الحالي، بعد أن أعاد الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للفريق توظيفه، وكلفه بمهام جديدة ومختلفة عن التي اعتاد عليها خلال فترة مارسيل كايزر، المدرب السابق لـ ((فخر أبوظبي)).

وظل عبد الله رمضان منذ ظهوره الأول مع الجزيرة، الذي قدمه للأضواء والشهرة بعمر الـ 19 عاماً في موسم 2018 - 2019، يشارك ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، بعد أن برهن على موهبته العالية، التي منحته ثقة المدرب مارسيل كايزر، والذي أشركه في خانة الظهير الأيسر لعدة مباريات، لتغطية غياب سالم راشد لاعب الفريق الأساسي حينها في تلك الخانة، ثم اعتمد عليه في خانة الارتكاز، التي أبدع فيها، وشكل ثنائية رائعة مع زميله السابق ثولاني سيريرو لاعب خورفكان حالياً، لمدة 4 مواسم، تألقا فيها سوياً، وقدما مستويات متميزة.

وخلال المواسم السابقة، شارك عبد الله رمضان في مباريات معدودة في الوسط المتقدم، لتغطية النقص أو تكتيك المباريات، وكان دائم التألق في جميع المهام، ومع تولي فرانك دي بور زمام القيادة الفنية، رأى توظيفه في الوسط المهاجم، بدلاً من خانة الارتكاز، لدعم الجانب الهجومي، والاستفادة من خبرته الدفاعية في دعم خطي الوسط والدفاع، بالضغط على المنافس في ملعبه.

ونجح نجم الجزيرة الشاب في مهمته، وقدم مستويات رائعة خلال الجولات الخمس السابقة من مباريات الدوري، وأكد صحة رهان المدرب الهولندي عليه، وتميزه في أداء جميع المهام بكفاءة عالية، نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها، منها مقدرته على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة والتسديد وصناعة الأهداف وإحرازها، إضافة إلى الاستلام والتمرير المتقن، الذي يعتبر من أكثر مميزاته.

وأكدت الأرقام التي حققها عبد الله رمضان في مباريات الدوري السابقة، نجاحه في وظيفته الجديدة، حيث لمس الكرة 259 مرة، ولعب 246 تمريرة صحيحة، ونفذ 7 تسديدات، منها 5 بين الخشبات الثلاث، وأحرز هدفين من 12 هدفاً أحرزها فريقه في الدوري حتى الجولة الخامسة.

وبخلاف الأرقام، فقد انتزع رمضان إشادة جمهور ناديه، الذي قدم له الدعم المعنوي في المباريات السابقة، إضافة إلى إشادة الجهاز الفني الذي ثمّن جهوده، وحافظ على وجوده في موقعه الجديد بالملعب، ونتيجة لتألقه المستمر، فقد نجح أيضاً في المحافظة على وجوده ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول، وسط ترقب من الجماهير بظهور أكثر تألقاً من لاعبه المميز في بقية مشوار الموسم الحالي.

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شارك عبد الله رمضان بشعار الجزيرة في 117 مباراة بالدوري، مع بداية موسمه السادس مع الفريق، بعد أن ظل محافظاً على مقعده الأساسي في التشكيلة، بعدد دقائق لعب 9554 دقيقة، وأحرز 15 هدفاً، وتعرض للبطاقة الصفراء 17 مرة، ونال الكارت الأحمر مرة واحدة.

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